Querétaro, Qro. Tras el anuncio de la estrategia nacional de seguridad que plantea el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, gobernadores panistas han manifestado inconformidad.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, rechazó que los gobernadores y los fiscales se integren a las mesas de seguridad únicamente como invitados.

De igual forma se pronunció en contra de que a estas reuniones asista la figura de coordinador estatal de programas federales, que en el caso de la entidad se prevé la designación del actual senador por Morena, Gilberto Herrera Ruiz.

“El coordinador estaría invitando al gobernador y al fiscal a las reuniones de seguridad y por supuesto tajante vamos a decir que no (...) No tiene nada que hacer en las mesas de coordinación, no lo voy a invitar, ni aunque me lo pongan.

“Nosotros fuimos electos constitucionalmente, igual que el presidente electo, somos estados libres y soberanos, pero no se trata de hacer polémica, todo lo contrario, estamos haciendo un llamado a sumarnos, pero que sí tengamos una reunión a la brevedad”, declaró.

Refirió que la carta que emitieron los 12 gobernadores panistas no es un acto de rebelión, sino un llamado respetuoso a la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno.

“Es un llamado a la coordinación, a sumarnos a su proyecto, pero respetando el federalismo, que sí, sí es su decisión la Guardia Nacional, pero ¿cómo nos vamos a coordinar con la Policía Estatal, con las Guardias Municipales? y es todo una suma, pero respetando las facultades de cada quien, no es ninguna rebelión, es todo lo contrario” pronunció,

Agregó que debe haber claridad en las líneas de acción planteadas por la próxima administración.

En tanto, calificó como preocupante la conformación de la denominada Guardia Nacional, que estaría supeditada a la Secretaría de la Defensa Nacional.