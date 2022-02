Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, manifestó su orgullo tras los comentarios del senador republicano Ted Cruz que calificaron a la 4T como promotora de un “colapso de la sociedad civil” en México.

El senador Rafael Edward, pero más conocido en la política estadunidense como Ted Cruz y un personaje contrario a los migrantes, criticó esta semana a la administración de López Obrador y aprovechó para descargar sobre el estado de la economía, la inseguridad y los asesinatos de periodistas en el país.

Ted Cruz dijo que AMLO está decidido a empeorar México:

“El clima actual al que se enfrentan los políticos y periodistas en México es el más mortífero de la historia. En 2020, más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo… El presidente Andrés Manuel López Obrador parece decidido a empeorar todas estas tendencias”, dijo Ted Cruz.

López Obrador respondió que es “natural” que un político de la derecha estadounidense esté en desacuerdo con su gobierno.

“Es natural que el senador de Texas no esté de acuerdo con nosotros y se exprese como lo hizo”, dijo el presidente mexicano desde su conferencia matutina realizada hoy en Ciudades Juárez, Chihuahua.

Es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance contra el gobierno que represento yo. Me llena de orgullo. Si él hablara bien de mí, me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal, la verdad sí me produce orgullo y es normal que en un proceso democrático existan todas estas expresiones”, platicó López Obrador.