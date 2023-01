Los coahuilenses quisieron una “rebelión democrática en Coahuila”, asegura Ricardo Mejía

Ricardo Mejía Berdeja, precandidato del PT al gobierno de Coahuila, dijo tener claro que su rival a vencer el 4 de junio no será el aspirante de Morena, Armando Gudiana, a quien calificó como un “palero”, sino los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, el actual mandatario Miguel Riquelme, y Manolo Jiménez, virtual candidato del PRI, PAN, PRD.

Entrevistado por El Economista, aseveró que su decisión de no respaldar la elección de Morena de postular a Armando Guadiana, se debe a que no es un verdadero opositor, sino un “palero” de los hermanos Moreira.

Admitió que su decisión causará un “realineamiento de las simpatías” dentro de Morena, y manifestó que irrumpe con una “rebelión democrática” porque los votos “no tienen dueño”.

Argumentó que no presentó su renuncia en persona al presidente Andrés Manuel López, debido a que su agenda estaba muy apretada por la Cumbre de Líderes de Norteamérica.

“Separemos muy bien la expresión soez de Armando Guadiana a la opinión del Presidente. Yo no quisiera mezclar de ninguna manera. Yo respeto, le reconozco su liderazgo, su papel transformador en el país y su honestidad del presidente López Obrador, que también es un hombre demócrata, de lucha, y que en esta decisión que yo tomé en uso de mis derechos políticos al concluir un ciclo en el gobierno, yo creo que el día de mañana habrá compresión, hoy puede haber molestia, pero creo que hay una historia personal de lucha que resiste cualquier análisis.

“Seguimos los cauces institucionales, comunicamos la decisión mediante una carta fundada de renuncia e donde doy mi gratitud por delante, y tenía por encima de todos los tiempos legales muy justos, además de que la agenda del Presidente es saturada cuando estaba en plena cumbre con Estados Unidos y Canadá”.

—¿Qué le hizo no apoyar a Morena y buscar la postulación del PT?

—La respuesta social y la solicitud de miles de coahuilenses de que participara electoralmente. No veo, o no veía una candidatura opositora genuina en el estado. (Armando) Guadiana ha sido siempre un palero de los Moreira, de Manolo Jiménez, de Miguel Riquelme, tiene negocios con ellos, con Alonso Ancira, que es un aliado histórico del PRI. Él (Guadiana) come en el mismo plato, no es un opositor, él ha utilizado a un partido como Morena para sus negocios en términos de las gestiones que hace, y por el otro lado sus posturas siempre en el Senado son ambiguas, son ambivalentes, siempre está en contra de temas energéticos, en contra de temas que el Presidente ha manejado como el Aeropuerto Flipe Ángeles. Ese es Guadiana. Además, como Senador nunca le da ni un vaso de agua a la gente. Y todo eso la gente lo sabe y no lo ve como un opositor. Por eso se ha dado una rebelión democrática en Coahuila, porque la gente me ve como una opción opositora, por eso pidieron que yo participara. No sólo es gente de Morena, sino de muchos orígenes, que están agraviadas con el moreirato, con el gobierno de (Miguel) Riquelme y con la intención de imponer a Manolito (en referencia a Manolo Jiménez, virtual precandidato del PRI, PAN.PRD). La gente quiso que hubiera un opositor, y ese soy yo.

—¿Y por qué Guadiana dice que es usted es el aliado de los Moreira?

—Vea su historia personal. Solo con googlearlo ahí salen sus vínculos con ellos, de los discursos ya como candidato echándole porras a Miguel Riquelme, diciendo que es un gran gobernador. Entonces la lucha es contra el moreirato, contra Moreira, Riquelme, contra Manolito, y en el camino necesitamos una candidatura opositora. Lo de Guadiana va a ir dejando de ser relevante cuando quede claro que el verdadero rival al Moreirato soy yo, y vaya quedando atrás el otro tiempo.

—¿Habrá división en el voto de la izquierda?

—La verdad es que nadie es dueño de los votos. En el 2017 casi gana el PAN, y hoy, seis años después el PAN es aliado del PRI, entonces hay un voto ciudadano opositor al PRI y al moreirato que no tiene dueño. Lo ha capitalizado Morena hasta cierto punto, pero es gente que no tiene una adscripción partidista sólida, sino que es gente que vota con libertad. Va a haber un realineamiento de las simpatías en la medida que pasen los días, y nosotros vamos a irrumpir, ya lo estamos haciendo, como una opción ciudadana opositora al moreirato.

—¿El PT tendrá alguna repercusión con el presidente por su postulación?

—Ellos valorarán. Creo que cada partido tiene su libertad, decidieron hacer esta alianza con su servidor, porque mi relación con ellos no es de ahora, es de muchos años. Hemos coincidido en coaliciones nivel federal y local con el presidente López Obrador, y además ellos desde meses atrás manifestaron su simpatía con mi persona. Ellos han mantenido una línea muy clara. Aquí lo raro es que donde el PT ha valorado bien a Morena es bueno, y ahora donde toma una decisión de postular a un candidato propio hay esta embestida. En el Estado de México y Tamaulipas donde (el PT) va con Morena es bueno, y aquí nos quieren ver como malos, es totalmente absurdo.

—¿Tuvo diálogo con la alianza “Va por México” antes del PT?

—No. Yo he sido enemigo frontal de los Moreira, de Riquelme y de Manolo. No. Los coahuilenses nos conocemos. Yo incluso salí perseguido del estado por ellos. El que come del mismo plato, insisto, es Guadiana, yo soy un opositor real.

—¿Va a aludir en su precampaña y campaña a López Obrador y a lo que él denomina 4T?

—Yo evocaré las necesidades de los coahuilenses, los agravios y el futuro que quieren los coahuilenses. Desde luego la línea ideológica mía, ciudadana, progresista, de recuperar el liderazgo de Coahuila que es un actor importante, no es actor de reparto menor al escenario nacional. Coahuila hizo la revolución mexicana, ese es el precio que tiene en la historia nacional y yo voy a recuperar el orgullo de ser coahuilense.

—¿Cómo dejó la Subsecretaría de Seguridad?

—Mi trabajo fue profesional y a prueba de cualquier cosa. De hecho, las críticas que han habido son hacia mi actitud política, no a mi trabajo. Nosotros cumplimos.

—¿Algún mensaje final?

—Si veo un problema serio, grave, es el tema del atraco a las finanzas de Coahuila, que han sido saqueadas, comprometidas, robadas por un grupo corrupto que son los Moreira y que han comprometido por varios años las generaciones. También tenemos un problema de persecución política por este grupo, y de falta de infraestructura, concluyó.

