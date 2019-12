Te presentamos una selección de los 10 artículos de los columnistas de El Economista más leídos en 2019. La lista es un reflejo de los acontecimientos y las coyunturas más relevantes del año, desde los rumores por una posible salida de Marcelo Ebrard del gabinete de Andrés Manuel López Obrador hasta la crisis en el ITAM provocada por la muerte de una estudiante de esa casa de estudios.

1. Ebrard presenta su renuncia a AMLO

Fausto Pretelin Muñoz De Cote

Luego de los primeros 100 días de gobierno de AMLO, el anuncio de la venta del avión presidencial, la carta de reconciliación histórica dirigida al rey Felipe VI y la visita de Nicolás Maduro a Palacio Nacional, el rumor sobre la renuncia del canciller Marcelo Ebrard presentada y rechazada por el presidente se hizo notar en el edificio de Relaciones Exteriores.

2. AMLO reprobado

Eliseo Rosales Ávalos

La imagen presidencial de López Obrador se vio afectada durante hechos como el “Culiacanazo” con la captura y liberación de Ovidio Guzmán y el caso de los asesinatos de la familia LeBarón. La encuesta de aprobación de AMLO de Consulta Mitofsky para El Economista mostró una baja consecutiva.

3. La pederastia también es culpa de los niños: Norberto Rivera

Manuel Ajenjo

La postura pronunciada por el Arzobispo Primado Emérito de la Ciudad de México, Norberto Rivera, sobre los casos de pederastia e inocencia pecaminosa de la infancia en el Frente Nacional por la Familia, donde expone que “no toda la culpa recae sobre los sacerdotes puesto que hay niños que desde pequeños mienten y tientan a sus mayores”. A lo que Manuel Ajenjo se preguntó: ¿a qué edad comenzó a mentir don Norberto?

4. Edad de retiro y pensiones: AMLO está equivocado

Luis Miguel González

En el debate sobre aumentar o no la edad de retiro no sólo se ponen en juego las finanzas públicas del gobierno o los sistemas de pensiones locales que no tienen recursos. También se discute la calidad de vida de los adultos mayores que concluyen su vida productiva sin los recursos suficientes para obtener una pensión mínima.

5. Cómo salir del buró laboral

José Soto Galindo

Aparecer en el buró laboral o lista negra de los trabajadores con juicio laboral merma las posibilidades de conseguir un nuevo o mejor empleo. También es una forma de discriminación. El buró laboral es una base de datos con información sesgada y descontextualizada.

6. Esto no es un texto sobre gasolina: vienen cambios en el sector financiero

Luis Miguel González

Mientras el huachicol y el pánico se desataba por el desabasto de gasolina, el sector financiero en México marcaba cambios radicales, como reducir el uso de efectivo y la bancarización por medio del uso de dispositivos móviles, servicios bancarios para jóvenes de 15 a 17 años, la inversión de los recursos de las afores.

7. De vagonero a director en la Secretaría de Cultura de la CDMX

José Soto Galindo

Jesús Galindo Calderón es el director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, un organismo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Antes, Galindo Calderón fue representante de 300 vendedores ambulantes del metro.

8. Algo huele mal en el piso 22 de Relaciones Exteriores

Fausto Pretelin Muñoz de Cote

El artículo narra lo acontecido en el piso 22 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a las funciones y los nombramientos ausentes en el directorio de la dependencia. Lo que muestra cómo se está llevado la política exterior en el actual gobierno y deja entrever una diplomacia definida como una actividad electoral y de cuates.

9. Viene otra crisis: Salud recorta becas para médicos de servicio social

Maribel Ramírez Coronel

Como una medida de austeridad del actual Gobierno, la Secretaría de Salud anunció una reducción a la mitad de los apoyos económicos para pasantes de medicina, nutrición, odontología y enfermería que hacen su servicio social en las clínicas y centros de salud de las zonas rurales en todo el país.

10. De suicidios, del ITAM, de Carlos McCadden y cosas peores

Pedro Javier Cobo Pulido

La muerte de Fernanda Michua, estudiante del ITAM, causó revuelo entre la comunidad académica de esa casa de estudios. El caso sirvió para abrir la discusión y empezar a abordar las relaciones interuniversitarias y los métodos de las instituciones que anteponen la excelencia académica antes que la salud física y mental.