Por primera vez en lo que va del sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador sale reprobado en las mediciones que Consulta Mitofski publica en este diario.

En la más reciente medición de la consultora de fecha 8 de noviembre, tuvo un puntaje de 59.8 puntos, según dicho instrumento durante cuatro semanas AMLO ha tenido bajas consecutivas.

Muchas lecturas pueden tener dichas mediciones, algunos dirán que 5.9 puntos es muy alto y que goza de la estima de la mayoría de los mexicanos; sin embargo, hay un hecho innegable, el blindaje del señor López Obrador se encuentra abollado, los ciudadanos exigen resultados y no sólo explicaciones a medias, su popularidad va a la baja y no se ve cómo detenga la tendencia.

Primero el culiacanazo puso en entredicho la estrategia de "abrazos no balazos", pese a los esfuerzos del secretario Alfonso Durazo por explicar la estrategia; segundo los lamentables y arteros asesinatos de la familia Lebaron, donde perdieron la vida seis menores y tres mujeres, volvió a poner en el ojo del huracán la estrategia lopezobradorista. Acusar a los criminales con su abuelita no es apreciado por la población.

Fue tan lamentable el atroz asesinato de la familia Lebaron como la explicación del gobierno federal relacionado con una confusión de bandas criminales o, que fueron víctimas del fuego cruzado o, los mensajes mezquinos en la red que pretendían insinuar que las actividades de la familia constituían un móvil.

Querido lector, para la barbarie perpetrada contra la familia Lebaron sólo hay una explicación, el gobierno mexicano incumple con su deber de garantizar la vida de sus ciudadanos, no le busquen mangas al chaleco. La estrategia de seguridad pública desgasta la imagen presidencial, sumado a los yerros y las continuas pugnas entre los miembros de su equipo. No hay semana en que su equipo no sea exhibido en la opinión pública. Escándalos de corrupción y deficiencias en la operación política son la constante en la gestión de AMLO. Ni la economía, ni lo político avanzan.

Las recientes mediciones dan cuenta que el pueblo bueno quiere algo más que discursos y promesas. El acusar de todos los males públicos a la mafia del poder, ya no blinda a AMLO. Es menester que el gobierno empiece a dar resultados; querido lector, en cuestión de mediciones y gestiones usted tiene la mejor y ultima palabra. Hasta la próxima.