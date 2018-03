El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, anunció que, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, el economista Jesús Seade Helú será quien encabece al equipo mexicano para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Aunque hace unos días dijo que estaba evaluando la posibilidad de mantener al actual equipo negociador, finalmente López Obrador informó que decidió nombrar a Jesús Seade Helú. Dijo que decidió nombrarlo, porque recibió muchas recomendaciones de él y su trayectoria profesional.

“Aceptó ser nuestro representante, encabezar el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte un economista destacadísimo, uno de los mejores economistas de México, Jesús Seade Helú. Es la persona indicada, idónea para encabezar estas negociaciones”, destacó.

Me da mucho gusto informar que el doctor Jesús Seade Helú, uno de los mejores economistas de México, ha aceptado encabezar, si ganamos, el equipo negociador del TLCAN.https://t.co/t46tSE9kEG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de marzo de 2018

El abanderado presidencial de Morena, PT y Encuentro Social pidió al presidente Enrique Peña Nieto que no se firme nada antes del 1 de julio.

“Ya se han iniciado estos acuerdos, tengo alguna información, y ojalá y no se firme nada hasta después de las elecciones, no por la precipitación se vaya a cometer el error de firmar algo que nos perjudique, que afecte a los productores nacionales que no incluya el tema migratorio y que se acepten ignominias como las de la construcción del muro”, afirmó.

“Nosotros queremos, lo he dicho muchas veces, mantener una relación de amistad, cordial con el gobierno de Estados Unidos y desde luego con el pueblo de esa gran nación. Queremos tener una muy buena relación, fincada en la cooperación para el desarrollo y el respeto mutuo.

“Por eso tener ya a un representante, a quien va a encabezar a todo el equipo para las negociaciones, Jesús Seade Helú, es para mí un motivo de satisfacción y de tranquilidad, porque ya estamos a tres meses de las elecciones, y desde que ganemos tenemos ya que empezar el proceso de transición, ya desde que seamos presidentes electos en el país”, comentó.

Luego, Andrés Manuel López Obrador narró cómo fue que optó por nombrar a Jesús Seade Helú, pues dijo que recibió muchas recomendaciones de él.

“A Jesús Seade Helú me lo recomendó mucho, para que tengan ustedes todos los elementos, Rogelio Ramírez de la O, que yo le tengo mucha confianza a Rogelio, él me lo recomendó. También me lo recomendó Carlos Urzúa, quien va a ser Secretario de Hacienda de nuestro gobierno. Y de manera muy especial, insistió mucho, y fue quien que habló con él, me lo recomendó Graciela Márquez que va a ser la próxima secretaria de Economía del gobierno democrático.

“Me pasaron una ficha, una nota, de Jesús Seade Helú que comparto con ustedes, dicen que es uno de los más grandes economistas que ha dado México. Estudió ingeniería química en la UNAM, una maestría en economía en el Colegio de México y es doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Fue director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, actualmente es profesor emérito de la universidad de Hong Kong; él está allá pero tan luego se requiera, se necesite, ya va a empezar a trabajar con nosotros en este tema tan importante.

“Fue también economista principal del Banco Mundial, y ha sido embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio; en esta organización llegó a ser director general, que es una gente con mucha experiencia, lo que se necesita para encabezar todas estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte”, aseveró.

