Alfonso Durazo afirmó que, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador no utilizará la Ley de Seguridad Interior, aun cuando esa norma no sea invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Indicó que el Ejército seguiría en las calles en el combate a la inseguridad, hasta que se pueda ordenar su regreso paulatino a los cuarteles.

Entrevistado, luego de ser propuesto por López Obrador como secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo confió en que la SCJN corrija la legislación.

“Esperamos y confiamos en que la Corte corrija las deficiencias que ha señalado la opinión pública de manera generalizada respecto a la Ley de Seguridad Interior (...) Creo que no es necesario contar con un marco de esa naturaleza y no sería un recurso que utilizaría el próximo gobierno. No habría en nuestro gobierno jamás una orden que implique represión”, aseveró.

Durazo Montaño declaró además que López Obrador no ordenaría el retiro del Ejército de las labores de seguridad, ya que presentaría un plan.

“Presentaremos un programa de regreso paulatino del Ejército de las calles; este retiro será proporcional a la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad que nos permita sustituir la presencia del Ejército en las calles. En lugares donde el único cuerpo de seguridad es el Ejército o la Marina, no serán movidos en ese momento”, comentó.

Alfonso Durazo aseguró que el plan de seguridad de López Obrador pretende cambiar la estrategia del actual gobierno, que privilegia el uso de la fuerza.

Dijo que de apostarle a seguir “golpeando el avispero” se provocaría que al final del próximo sexenio hayan más de 100,000 muertos.

“No se necesita ser Nostradamus para imaginar que si seguimos con la fuerza al final del sexenio de López Obrador estaríamos entregándole al país 100,000 muertos más y eso no lo podemos permitir. Tenemos que entender los costos de una guerra civil que no da soluciones fáciles y que tenemos que abrirnos a explorar todas las posibilidades”, comentó.

En el caso de la amnistía propuesta por el precandidato presidencial, dijo que no se ocuparía para hacer negociaciones con los líderes de los cárteles, sino —en su caso— para aquellas personas que, por ejemplo, se ven obligadas a sembrar plantíos de enervantes.

“Nadie ha hablado de sentarse a negociar con el Mencho (líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación) ni con ningún otro”, dijo.

Finalmente, consideró que no es una locura la estimación que hizo López Obrador de terminar en tres años con la violencia en el país.

“En tres años, sin duda, estaremos rindiendo las mejores cuentas del país en materia de seguridad. Sabemos que no es fácil, no hay ingenuidad en nuestro planteamiento, pero sí puedo dejar la certeza de que no escatimaremos absolutamente ningún esfuerzo”, expresó.