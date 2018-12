El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angel Ávila Romero, reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su discurso de toma de posesión no haya tendido puentes con los partidos de oposición para la reconciliación.

“No escuche ningún llamado a la reconciliación con los partidos de oposición, lo partidos de oposición que sacamos varios millones de votos en conjunto, no hubo un planteamiento para nosotros de tender la mano, de sentar una mesa, de acordar temas”, dijo en un mensaje.

Parece, subrayó, que el tema de la reconciliación no está en la agenda, y en ese sentido me preocupa también este discurso de cerrazón de que solamente valen las propuestas que mande el presidente a la Cámara de Diputados y no se busque el enriquecimiento de propuestas con la agenda de otros partidos políticos.

El perredista criticó que su discurso en el Congreso de la Unión pareciera que “sigue estando en campaña” y que todavía “no aterriza que ya es el presidente y que tiene que tomar cada una de las decisiones”.

Ávila Romero lamentó el “perdón” a personajes corruptos a pesar de que en el mismo discurso aseguró que nadie estará por encima de la ley y que en México se combatirá la corrupción y la impunidad.

“Pareciera que el presidente le quiere seguir hablando a distintos auditorios y tratando de quedar bien con todos”, reprochó.

Así mismo dijo que es “grave” la insistencia de López Obrador de mantener la militarización del país, y que no escuche a la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales que han advertido que “militarizar el combate al crimen va a generar un descrédito para las instituciones como pueden ser las Fuerzas Armadas, pero además va a acarrear un cúmulo de violaciones a los derechos humanos”.

El líder del sol azteca reconoció la mención del presidente en el sentido de que no buscará reelegirse y deseó que “se mantenga firme en esa convicción y no nos quiera dar una sorpresa más adelante”.

abr