Como actos espectaculares, un "show y un cinito”, calificó el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la sentencia de 9 años de prisión contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En conferencia de prensa en su oficina de la colonia Roma, López Obrador afirmó que mientras no haya una reforma legal en el Congreso para considerar como delito grave los actos de corrupción, no será posible sancionar con severidad a quienes cometen delitos como peculado, y todo será un show.

“Actos espectaculares, porque hasta ahora la corrupción no es un delito grave en las leyes de nuestro país. ¿no les parece eso extraño, raro, inconcebible? ¿Cuántos diputados, senadores, han pasado y no han hecho una reforma para que sea considerado grave el delito robo, peculado o la corrupción, y que se sancione con severidad a quien comenta delito de corrupción? Si no hay esa voluntad política, entonces todo es puro circo”, afirmó.

“Molesta cuando digo eso, pero es la verdad"

¿Cuanta línea ágata, cuanta tinta, cuantas imágenes, cuanto cinito, cuánto show duraron estos asuntos para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer?Todo eso se va a terminar, se acaba.

“Nada más que ya no nos extrañe que esto suceda o que esto pase cuando predominó un régimen de corrupción y de impunidad, donde se castiga a algunos y gozan de impunidad, no pierden ni quiera su respetabilidad los jefes de jefes. Todo eso se va a terminar”, afirmó Obrador.

El Presidente electo cuestionó que quienes originalmente acusaron a Javier Duarte, finalmente no presentaron las pruebas suficientes.

“Los acusadores también no presentaron todas las pruebas porque lo que buscaban era más que nada la espectacularidad, el show. Aprovéchenlo porque ya es lo ultimo, eso va a pasar al basurero de la historia. No va a haber corrupción y no va a haber impunidad y a las pruebas me remito”, refirió.

En otro tema, luego de que, por segunda ocasión, el avión presidencial presentó una falla en la computadora de viaje, López Obrador reiteró que no utilizará el TP-01 “José Maria Morelos y Pavón”.

