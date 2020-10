Luego de su comparecencia este lunes ante el Senado de la República, donde recibió sendas críticas de senadores de oposición por el manejo de la pandemia de Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que dichos comentarios provienen de legisladores que representan “una minoría social”, e incluso sugirió que podrían estar atravesando por problema de la “mente humana”.

“Estos pequeños segmentos que se mantienen marginales a la sociedad, sería muy deseable para el bien de la patria que tocaran base con la realidad, que se conectaran con lo que está pasando, sufriendo, el pueblo de México, y contribuyeran. Habría que ver qué acciones concretas han hecho estos meses, más allá de insistir: pruebas, pruebas, pruebas, uso de cubrebocas, el cierre de las fronteras, usen la fuerza pública, etcétera”, afirmó.

Durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell insistió en que el gobierno federal tomó la decisión de enfrentar la epidemia con “una base científica”.

Y cuestionado sobre las críticas que recibió particularmente de la senadora Lilly Téllez, el subsecretario López-Gatell dijo:

“Hay aspectos, uno puede tener aspiraciones, pero no necesariamente se concretan, quedó claro que la gran mayoría de los senadoras y senadores tienen un interés en el bien común, están presentes en la agenda nacional, conocer el acontecer de la epidemia, saben lo que ha ocurrido en cada fase, conocen que se trata de una estrategia integral.

“Identificamos todavía un pequeño grupo de senadoras y senadores que no solamente son pequeños en número sino representan una minoría social, que pareciera estar encapsulada en una serie de ideas fijas y no sale de ellas; está empeñada en mantener una misma visión, hemos buscado explicaciones a este fenómeno con el mejor ánimo de buscar cómo hacerles llegar elementos de información, otros esquemas de comunicación que les ayude a salir de ese enclaustramiento en que se encuentran. No perdemos la esperanza en lograrlo.

“Uno de los elementos que habríamos identificado, aquí ha venido el grupo de salud mental (…) me refiero a fenómenos de la mente humana, es el proceso del duelo, todos los seres humanos pasamos por procesos de duelo ante la adversidad, hay algunas que están típicamente identificadas: la negación, después pasamos a la ira, la negación con respeto a la realidad, una etapa depresiva y una de resolución.

“Las sociedades pasan por estas etapas, pero a veces alguien se queda estancado en algunas de estas etapas. Pero hoy hablábamos de otro fenómeno, de la mente humana (…) este fenómeno es propio de la mente humana y a todos nos puede ocurrir cuando tenemos una realidad que se contrapone con expectativas previas. Cuando pensamos que la sociedad funciona de una manera, y súbitamente nos damos cuenta que funciona de otra manera. Aquí posiblemente, y esto lo relaciono por la identidad, la visión política que tienen estos grupos de las minorías parlamentarias, les ha costado mucho trabajo visualizar el tema de la desigualdad social”, consideró.

Sin embargo, López Gatell calificó su experiencia en la comparecencia: “la experiencia la juzgo muy positiva. Es muy valioso tener en un país que vive en una democracia, que vive en una separación de poderes, que tiene un Poder Legislativo competente y que tiene un mandato legal para hacer escrutinio de las actividades del Poder Ejecutivo y considero que eso siempre enriquece”.

jmonroy@eleconomista.com.mx

kg