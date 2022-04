El PRI en la Cámara de Diputados aseveró que Morena y sus aliados sufrirán una derrota monumental, pues, lo que calificó como su reforma eléctrica no pasará en votación del Pleno.

“Hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma, y que se escuche bien y claro: si continúan con esa actitud soberbia las tres reformas constitucionales (eléctrica, electoral y sobre la Guardia Nacional, que busca el Ejecutivo) van a ir en contra, y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión.

“Y registren algo, van a pasar a la historia, tanto que les gusta la historia, será la primera vez que el titular del Ejecutivo manda una reforma constitucional y no va a pasar”, advirtió Alejandro Moreno, diputado del PRI y líder nacional del partido tricolor.

Al fijar la postura de su bancada, en tribuna, sobre el dictamen que reforma los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica, el diputado del PRI, Alejandro Moreno advirtió que si Morena continúa “con su actitud soberbia”, ninguna de las tres reformas constitucionales que busca el Ejecutivo se aprobarán.

El también líder nacional del tricolor acusó que Morena miente con reforma eléctrica, ya que, si afectaría a pequeños consumidores, y los legisladores priistas les toca estar del lado correcto de la historia.

“¡No al capricho, ni a la sumisión, ni a las mentiras de los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia!", afirmó el diputado federal, al rechazar el dictamen de la propuesta del Ejecutivo Federal. El líder priista también aseveró que el partido mayoritario en la Cámara de Diputados "es una tragedia y una desgracia para México", que ha mentido al señalar que bajarían las tarifas de la luz, la gasolina y que habría un sistema de salud como el de Noruega y Dinamarca.

Y es que luego de reclamar que 35 millones de mexicanos están sin acceso a la salud y que miles de niñas y niños sufren por la escasez de medicamentos contra el cáncer, destacó que Morena también miente al decir que se incluyeron las 12 propuestas de la coalición “Va por México” en el dictamen en discusión.

Al grito de “su reforma no va a pasar”, el diputado federal afirmó que el PRI sí escuchó a los expertos en los parlamentos abiertos, que representó la incorporación de la ciudadanía en el legislativo, por lo que criticó que el partido mayoritario sea omiso.

Para ustedes el Parlamento Abierto sólo fue un desfile, para nosotros el Parlamento Abierto fue incorporar a la ciudadanía al proceso Legislativo. Han querido manipular a la ciudadanía que el proyecto ya incluye la propuesta de Va por México”, dijo el priista.

Asimismo, el diputado recordó que el legislativo “es un poder, no un empleado del poder, por lo que confirmó el voto patriota de los diputados del PRI, en contra del dictamen”.

“La reforma eléctrica que presentó Morena no va a pasar. ‘No’ a las visiones obsoletas, regresivas y dañinas para este país. No al capricho ni a la sumisión ni a las mentiras de Morena. Ya basta que México siga navegando a la deriva. Hoy la necedad es el signo de una derrota monumental, y no van a poder pasar su reforma. Por ello quiero decirles con firmeza: están moralmente derrotados, no pudieron”, abundó.

kg