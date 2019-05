El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar, en sustitución del Seguro Popular, para atender a la población no derechohabiente, la cual tendrá acceso a todos los medicamentos de forma gratuita, “y no sólo al llamado cuadro básico”.

“Ese es el propósito, es un compromiso que he adquirido. Va a mejorar mucho el sistema de salud”, dijo en rueda de prensa en Palacio Nacional, donde lamentó una vez más la renuncia de Germán Martínez Cázares al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero expuso que “el plan continúa”.

López Obrador dejó claro que el objetivo de su gobierno es hacer realidad el artículo 4 de la Constitución: el derecho del pueblo a la salud.

“Fíjense que estoy planteando que no me quiero pelear, no nos vamos a pelear con el presidente (Donald) Trump (por la difusión de sus comentarios en su cuenta de Twitter), menos me voy a pelear aquí con Germán. Se van a quedar con las ganas, no ustedes, sino los adversarios”, expuso.

Aceptó que puede haber diferencias entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o bien, con la Secretaría de Salud.

Sin embargo, resaltó que “ya hay una decisión tomada, y se va a cumplir el que se respete, que se haga realidad el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y en eso estoy”.

Lamentó la renuncia de Martínez Cázares, pero dijo que el plan continúa y que espera que muy pronto se entreguen buenas cuentas.

En este contexto, reconoció que el derecho a salud de calidad es “una asignatura pendiente, porque es el peor servicio”.

“Eso que llaman Seguro Popular ni es seguro ni es popular, no hay médicos, no hay medicamentos, una gran corrupción en la compra de medicamentos, ya lo hemos hablado aquí”, expresó.

Precisó que en 2018, una sola empresa vendió la mitad de toda la medicina que compró el IMSS “y saben que esa empresa, no sé si esa u otra, tenía un solo trabajador inscrito en el Seguro Social. Una cosa increíble. Entonces, estamos barriendo de corrupción”.

El presidente López Obrador ofreció que, durante su administración, el sistema de salud “va a mejorar mucho. Va a mejorar el sistema de salud para derechohabientes del Seguro y del ISSSTE, porque está mal tanto en el ISSSTE como en el Seguro”.

“Mucha corrupción fue lo que heredaron, fue lo que dejaron los gobiernos pasados”, dijo al sugerir que “sería muy bueno que se investigara a los políticos que vendían medicinas o a los medios de comunicación que vendían medicinas. Eso sería muy bueno”, expuso.

Lamentó la falta de instalaciones médicas en el país, la atención de enfermos en los pasillos, “porque no terminaron las obras, centros de salud, hospitales, obras que quedaron abandonadas”.

El Ejecutivo federal llamó a los trabajadores del sector salud, enfermeras, camilleros y desde luego a los médicos, “que nos ayuden, vamos a sacar adelante al Seguro y al ISSSTE”.

“Y se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar, que va a tener como propósito atender a la población abierta, a la población que no es derechohabiente y la población que no es derechohabiente, que es la más abandonada, la más pobre, va a tener atención médica y medicamentos gratuitos, y no sólo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos”, agregó.