El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, que se dedicará a atender a la población que no cuenta con seguro social.

Durante el acto de conmemoración del Día de la Salud 2019 y al recordar la desaparición del Seguro Popular, afirmó que será una hazaña, parte de la Cuarta Transformación, y un compromiso, dotar de atención médica a toda la población.

En este contexto, el mandatario federal recordó que se va a federalizar el sistema de salud pública, “sobre todo lo que tiene que ver con la atención a la población no asegurada, a la población que no tiene derecho a la seguridad social, que son 60 millones que no tienen seguridad social”.

En el evento al que asistió la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que estos cambios se llevarán a cabo con la participación de los gobiernos estatales.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que el derecho de garantizar la salud “es letra muerta porque en realidad no hay ese derecho”, porque consideró que en los últimos años se apostó, al igual que se hizo con el sistema educativo, a someter a la salud al mercado, como si fuera una mercancía, y privatizar este servicio.

Ante representantes de organismos internacionales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que no se seguirá la agenda de las llamadas reformas estructurales.

Se seguirá, dijo, un programa propio, un modelo de desarrollo a partir de nuestra realidad, una agenda propia en donde ya no está la reforma energética, la reforma fiscal, la educativa o de seguridad social.