Debemos generar confianza

La Iniciativa Privada (IP) de México pidió al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador y al nuevo Congreso, compuesto en su mayoría por el partido político Morena, ser impulsores de políticas públicas y transformaciones que conlleven a generar confianza y crear las condiciones para un ambiente atractivo en el que puedan fluir las inversiones.

Durante la mesa redonda en el marco del Encuentro de Forbes: “los empresarios frente al gobierno”, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), admitió que México enfrenta un crecimiento económico “lento y mucho menor de lo que esperaríamos”; sin embargo, “pensamos que podemos crecer a 4% si tenemos la política pública adecuada y con los incentivos necesarios”.

Sobre los comentarios del presidente electo de que el país se encuentra en bancarrota, el dirigente empresarial expresó: “Estamos en una etapa de generar confianza y certidumbre y evidentemente la confianza genera inversión y empleos”.

El presidente del CCE reconoció los retos del país como la seguridad, eficiencia en gasto, invertir en conectividad, más talento, “pero nunca se han dejado de pagar los compromisos internacionales y hay posibilidad de crecer a 4% si se hace la política pública. Tiene que haber una responsabilidad, hay opciones y pensar en un futuro promisorio”.

A su vez, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, afirmó que México crece, aunque sea a 2.3%, pero estamos en crecimiento, así que debemos alinearnos para crecer, puntualizó.

“Tenemos que trabajar mucho y de la mano con el gobierno, desde el Legislativo empujar reformas. No debemos perder esa parte de confianza para que las inversiones fluyan hacia México, pero con mano de obra capacitada. Son varios frentes los que tenemos, ya pasó la negociación del TLCAN, así que hay que pasar a una economía 4.0 y pasar a un gobierno 4.0, porque si algo jala diferente no se avanzará”, advirtió el líder de los industriales.

Francisco López, director de la Coparmex, pugnó, ante la mayoría de Morena en el Congreso, a que el empresariado se vuelva un contrapeso del gobierno y el Legislativo y volver a hablar del pacto federal y equilibrios.

Rechaza que se usara ese adjetivo

México no se encuentra en bancarrota, ni mucho menos está fallando la economía como afirma el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reprochó el sector empresarial y exigió al próximo gobierno generar un ambiente de “confianza” para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

Al participar en el Foro Forbes: camino a la transición, Claudio X. González Laporte, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, advirtió: “Sin la confianza, la inversión no se da” y es clave, por lo que calificó como “dramático” el comentario de López Obrador al aclarar que si existen desequilibrios económicos, no será por su administración sino por la política financiera del Banco de México y factores externos.

“No vamos a poder construir la inversión sin que haya confianza y para que haya confianza debe haber un entorno donde las finanzas públicas estén bien manejadas y estén bien disciplinadas y la inseguridad se ataque. No se puede transformar a un país de un día para el otro. Es importante institucionalizar el Estado de derecho”, indicó.

Desde la perspectiva del presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México, el mandatario electo debió haber usado otra palabra, pues explicó que la economía sigue creciendo, aunque no al ritmo que quisiéramos.

El empresario, quien ha ocupado en tres ocasiones la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, comentó: “Creo que lo que se está tratando de señalar es que hay situaciones muy difíciles, sin duda, la seguridad es uno de ellos, la impunidad es otro, la situación energética, petrolera y de gas es algo en lo que se tiene que actuar inmediatamente. Pero no comparto el uso de ese adjetivo”.

No obstante, hizo un reconocimiento a que Obrador sea realista respecto de que no se podrá hacer todo por falta de recursos y de tiempo, porque nunca hay suficientes recursos y además seis años para muchas cosas son un periodo corto.

“Si se lee todo lo que se dijo alrededor de ese comentario ‘tan dramático’, ya se empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo y que no se va a poder porque no hay suficientes recursos para cumplir y que no se va a gastar más de lo que se tenga. Se va mantener política pública sana y disciplinada”, indicó.