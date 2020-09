El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos y calendario a seguir para la renovación de la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a través de una encuesta nacional abierta a militantes y simpatizantes, la cual se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre.

“El INE no pidió ni quiso participar en este procedimiento, pero cumplirá el mandato del Tribunal Electoral, porque en esta institución siempre se ha respetado el mandato de la ley y acatado las sentencias de un Tribunal”, aclaró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Explicó que a partir de 2014 el INE tiene la facultad de participar en la organización de los procesos internos de los partidos políticos, siempre y cuando estos lo soliciten.

“El partido no solicitó la participación del INE en el proceso de renovación de su presidencia y de su secretaría general; no hay un fundamento legal para ello y el procedimiento cuyos lineamientos y cronograma estamos hoy definiendo no se basa en lo que Morena estableció en sus estatutos, sino en una resolución de la Sala Superior”.

Córdova Vianello lamentó la determinación del TEPJF, y dijo que el Instituto “nunca fue consultado respecto a si contaba con las capacidades técnicas, materiales o con la disponibilidad de tiempo para asumir esta responsabilidad”.

“Trasladar la realización de esta encuesta al INE cuando las fricciones políticas al interior de ese partido son tan álgidas, implica también trasladar parte de esas fricciones al árbitro de las elecciones, en un momento en el que el INE debe estar absolutamente concentrado en la construcción de las condiciones para todos los partidos contendientes ante el proceso electoral de 2021”.

Afirmó que las y los militantes de Morena pueden estar seguros de que el INE realizará con imparcialidad y certeza el procedimiento para la renovación de su dirigencia.

El organismo autónomo conformará un grupo de expertos con tres empresas demoscópicas que cuenten con reconocimiento, así como con dos personas que hayan sido miembros del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos que acompañarán el diseño metodológico.

Los lineamientos establecen que todas las personas que se quieran inscribir para participar como aspirantes a la candidatura de la presidencia y secretaría general de Morena deberán firmar una manifestación de conformidad en la que se comprometen a sujetarse a los lineamientos y respetar los resultados de la encuesta.

Asimismo, en caso de que se registren más de seis candidatas o candidatos a cada uno de los cargos se realizará una encuesta pública abierta para detectar el grado de reconocimiento de cada uno y reducir dicho número a un máximo de seis.

La sentencia señala que dicho partido no cuenta con un padrón cierto, por ello, el marco muestral que se utilizará para la encuesta considerará la totalidad de las ciudadanas y ciudadanos residentes en el territorio nacional, incluidos en la Lista Nominal de Electores y se tomarán en cuenta las respuestas de quienes se autoadscriban, como lo determina la sentencia, como militantes o simpatizantes de Morena a pregunta expresa del encuestador.

Los resultados de estas encuestas se agregarán y de ese agregado, se obtendrán los nombres de las personas que asumirán la Presidencia y la Secretaría General de Morena.

abr