El Partido Acción Nacional (PAN) coincide en la necesidad de transformar el Poder Judicial, pero cualquier cambio debe ser para fortalecerlo y mejorarlo, no para debilitarlo o someterlo, como hasta ahora lo pretende hacer Morena, planteó Damián Zepeda.

En entrevista, el integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República afirmó que por ello no apoyarán de ninguna manera la propuesta de Morena de ampliar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“México requiere un Poder Judicial autónomo, independiente. Creo que está en tela de duda la integración que se ha venido dando últimamente en temas que tienen que ver con el Ejecutivo y ésa es justamente la importancia de que cuando se nombren ministros se nombren independientes, para que no tengan un compromiso político”, aseguró.

El también expresidente nacional del PAN indicó que sin duda hay que entrarle a reformar el Poder Judicial para acabar con problemas como nepotismo, además de implementar un plan de austeridad, pero que todo lo que se busque modificar debe ser en beneficio de ese poder.

“En general todo debe ser para mejorar el Poder Judicial, no para lastimarlo. Esta concepción de querer dominarlo no la comparto. Esa reforma de querer ampliar la Suprema Corte para querer dominarla no la comparto”, dijo.

Expuso que, así como se han dado cambios trascendentes como la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, también puede transformarse el poder judicial, a fin de hacer más accesible la justicia para los mexicanos. “Tenemos que mejorar y modernizar el funcionamiento del poder judicial”, agregó.

Indicó que el único poder que no puede intervenir en la transformación del Poder Judicial es el Ejecutivo. “Al Legislativo le toca intervenir porque hace la reforma, y al Poder Judicial porque le toca implementar la reforma. El Poder Ejecutivo no tiene nada que decir. No tiene por qué intervenir”, mencionó.

Hay riesgo de dominar el poder judicial

El senador de la fracción de Acción Nacional planteó que, si Morena consigue que se incremente el número de ministros de la SCJN, existe el riesgo de que el Poder Ejecutivo ejerza un control sobre el Judicial.

"Al presidente no le gustan los contrapesos, le gusta centralizar. Tiene una visión más de un principado, de una monarquía, más que de una democracia. Quiere él controlar; quiere mandar sobre todas las instituciones y poderes. No se lo vamos a permitir, no va a pasar esa reforma aquí en el Senado de la República y no se van a hacer del control de la Corte", dijo.

Para el legislador de Sonora, lo que sí se debe fortalecer son los métodos de selección de los ministros a integrarse a la Suprema Corte de Justicia, para evitar que respondan a intereses políticos.

Refirió que, ahora que el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo están dominados por Morena, es importante cuidar al tercer poder.

Si cada poder hace su trabajo hay un balance. Cuando el ejecutivo se excede en acciones, el judicial es con el que te puedes ir a quejar, pero sí depende del Ejecutivo, cómo. Si el Ejecutivo controla al Judicial, eso no es sano.

