Frente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y previo a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, emitió un mensaje en el acusó al gobierno federal de politizar la seguridad, y demandó a la Fiscalía General de la República esclarecer si lo está o no investigando.

El gobernador García Cabeza de Vaca difundió en su cuenta de Twitter parte del mensaje que emitió frente a la secretaria Olga Sánchez, previo a la reunión con López Obrador.

“El gobierno federal pide el trato que no da. Con una mano pide trato de Estado, pero con la otra, da bofetadas de partido”, sentenció.

Comparto parte de mi intervención en la reunión de @CONAGO_oficial. “No voy a permitir que debiliten la legitimidad del Estado de Tamaulipas para seguir enfrentando a los criminales”. pic.twitter.com/6wUNY7i4Tz — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 19, 2020

Cuestionó que en varias ocasiones el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, ha ofrecido no politizar la colaboración en esa materia, aunque por otro lado funcionarios del gobierno federal acuden a Tamaulipas para reunirse con presuntos delincuentes.

El gobernador pidió que, “en la arena electoral, competencia, y en el de gobierno, colaboración estrecha”.

Planteó que “la seguridad no puede ser tomada a la ligera por el gobierno federal”, y argumentó que cuando él asumió el cargo, Tamaulipas ocupaba el tercer lugar a nivel nacional en inseguridad, y hoy en día el lugar 21.

Sostuvo que es el gobierno estatal quien ha logrado la captura de objetivos criminales con orden de aprehensión de la Fiscalía estatal, y no de la Fiscalía General de la República (FGR).

El gobernador tamaulipeco fustigó que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, haya acudido el año pasado a una gira por el estado donde se reunió con presuntos delincuentes.

“El subsecretario Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas, lo platiqué con usted (le dijo a Olga Sánchez), y se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada la columna armada; delincuentes que cuentan con órdenes de aprehensión no sólo de la Fiscalía local, sino también por parte de la Fiscalía General de la República”, refirió.

El mandatario estatal dijo que un día antes, él mismo alertó a Peralta de esa situación, “y aun así fue y se juntó con estas gentes. Fue escoltado por la Policia Federal. Él tenía pleno conocimiento de que está tratando con delincuentes, asesinos, parte del crimen organizado”, sostuvo.

Incluso, añadió, “este mismo subsecretario, que en lugar de abonar para la construcción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación”.

El gobernador de Tamaulipas recordó que esta semana, el aspirante a la dirigencia de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, presentó una denuncia ante la FGR en la que lo acusa de encabezar una organización de la delincuencia en Tamaulipas, situación que atribuyó a intereses electorales.

“No voy a permitir que construyan denuncias a la Fiscalía General de la República, cuyos propósitos sean meramente electorales. A mi no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. No voy a permitir que debiliten la legitimidad del Estado de Tamaulipas para seguir enfrentando al crimen organizado”, advirtió.

Por ello, dijo a la secretaria Sánchez Cordero que acudió a la FGR para solicitar información sobre una posible carpeta de investigación en su contra, por lo que pidió a la funcionaria gestionar para saber si es así, o no.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca destacó que no sólo en el gobierno federal se sabe de asuntos políticos, sino también a nivel estatal.

“Yo pregunto (dijo a los integrantes del gabinete federal): ¿son conscientes de que cuando la autoridad es cuestionada en su legitimidad, las organizaciones criminales se aprovechan y ven la oportunidad para capturar y aterrorizar a la ciudadanía?”.

El mandatario pidió a los integrantes del gabinete federal que haya colaboración con los gobiernos estatales para crear condiciones de empleo y economía para los mexicanos que más lo necesitan actualmente debido a la crisis provocada por la pandemia.

[email protected]

kg