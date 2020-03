El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, informó que ha ordenado una investigación para sacar de esa dependencia al personal que tiene alguna relación con el exsecretario Genaro García Luna, e incluso reveló que ya ha solicitado la renuncia de varios directores generales y directores de área.

Entrevistado en Palacio Nacional, luego de asistir a la recepción oficial por la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, Durazo Montaño indicó que no se busca fincar responsabilidades penales contra esos funcionarios, únicamente que salgan de la institución para evitar que haya fuga de información.

“Tomar previsiones con el propósito de que ninguna persona vinculada al exsecretario de Seguridad Pública forme parte de nuestro equipo de trabajo. Los riesgos de la permanencia de ese personal serían altos, porque hay que recordar en que la cultura política de nuestro país las relaciones personales se convierten en relaciones políticas, y con frecuencia en complicidades, y eso es lo que queremos evitar”, comentó Durazo.

El funcionario dijo que “ya se les ha pedido la renuncia a algunos colaboradores”, aunque no especificó el número de empleados que serán separados del cargo ni el puesto o las actividades que desarrollan; únicamente indicó que son varios directores generales y directores de área.

“Lo que estamos buscando por el nivel de responsabilidad que tienen es que no haya personas que por su relación con García Luna haya derivado en una complicidad”, destacó.

Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que dio la instrucción a Durazo de revisar a todos aquellos servidores públicos vinculados al caso García Luna y que siguieran laborando en esa institución.

“Que se tenga cuidado con eso; no cometer ninguna injusticia, sino ver quiénes estuvieron cerca y se presume que fueron cómplices, guardaron silencio o fueron subordinados, quiénes del gobierno actual. Porque sí, no queremos nosotros afectar nuestro gobierno. No sólo es un asunto de imagen, no es un asunto sólo de forma, es de fondo”, aseguró en su momento el Ejecutivo federal.

López Obrador ha considerado que los funcionarios sin ideales, sin principios ni honestidad no sirven en su gobierno.

Bloqueos violentos en Guanajuato

Por la tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que se registraron 11 bloqueos con vehículos incendiados en la salida a Celaya y en la carretera a San Miguel de Allende.

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala Torres, indicó que los bloqueos fueron en respuesta a un operativo en Santa Cruz de Juventino Rosas.

El funcionario no especificó si dicho operativo tenía el propósito de detener al líder del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz.

[email protected]