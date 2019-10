Al presentar la Estrategia Nacional Contra las Adicciones “Juntos por la Paz”, dirigida principalmente a jóvenes, el gobierno federal aseguró que usará “toda la fuerza del Estado” para impedir, mediante mensajes, que más personas caigan en el uso de drogas.

“Vamos a usar toda la fuerza del Estado, todos los recursos y los instrumentos que tiene el Estado para atender a los jóvenes informándolos sobre este asunto”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este tema es una prioridad, el que podamos informar, orientar, concientizar, para que los jóvenes no caigan en el consumo de drogas, que no los enganchen, porque eso es el infierno, y que hay otras opciones para ser feliz, desde luego con actividades recreativas, sanas, el compañerismo, el deporte, el trabajo, el estudio, la convivencia familiar. La vida es lo más bello que existe, no el camino de la felicidad efímera, el escape, la drogadicción, eso no es vida”, añadió.

En Palacio Nacional, el mandatario federal informó que los tiempos oficiales se destinarán exclusivamente a la difusión de la campaña contra las adicciones. “Si no detenemos el consumo, es muy difícil enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, y lo más grave, todo el daño que ocasiona”, resaltó.

Confió en que esta estrategia será exitosa, ya que tendrá como base los valores culturales, morales y espirituales de las familias, y el acceso al estudio, trabajo, deporte, cultura y salud.

“Y no descartamos ninguna otra opción, otra posibilidad. Por ejemplo, se puede decir: ‘Esto no va a funcionar, porque lo que hay que hacer es legalizar el consumo de marihuana o de otras drogas’. No se descarta, pero estamos iniciando porque esto es lo más dañino, eso es lo que consideramos”, comentó.

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó que la estrategia atenderá el fenómeno por tres vías.

“No es solamente: te voy a dar mensajes. Hay un componente informativo e indispensable en donde decimos con claridad y sin limitaciones los efectos nocivos que tienen estas sustancias adictivas y muy particular las de muy alto impacto, como con el ‘crack’, la cocaína, el fentanilo, las metanfetaminas y diversas otras combinaciones de productos, el cristal, que son extremadamente nocivos para la salud, la salud emocional, la salud física”, comentó.

Descartó que se trate de una campaña similar a la que se aplicó en Estados Unidos en los años 80, y la cual no funcionó. Indicó que esta campaña no descarta ninguna alternativa adicional, como la despenalización de algunas drogas, aunque eso no será en este momento.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, señaló que el gobierno federal combate y debilita el mercado de drogas, además de que se terminará con la cultura aspiracional del narcotráfico.

Indicó que se iniciará un “bombardeo” de mensajes mostrando el daño que causan sustancias como el fentalino, que es 100% más letal que la morfina y 50% más dañino que la heroína.

La estrategia también busca atender la salud mental y las adicciones a partir de la integración de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones que permitirá: profesionalizar unidades especializadas; transferencia de capacidades para que en las unidades del primer nivel de atención puedan hacerse diagnósticos tempranos; y crear un sistema de prevención apoyado en las acciones de los Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA).

[email protected]