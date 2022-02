La inseguridad del agua es un concepto que se utiliza para describir las experiencias de acceso efectivo y real del vital líquido en los hogares de nuestro país.

Graciela Teruel, investigadora y directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, explicó que en México los indicadores más comunes se centran sólo infraestructura hídrica y omiten medir otras barreras de acceso y las dimensiones de uso y estabilidad.

Como muestra, dijo, en el último Censo de Población y Vivienda se señala que 3.5% de las viviendas no dispone de agua entubada y que sólo 4.3% de las viviendas carece de drenaje.

No obstante, según la encuesta “Inseguridad de agua en el hogar en México”, realizada por la Universidad Iberoamericana, el 32% de la población mexicana experimentó inseguridad de agua, es decir, la falta del líquido para realizar y cubrir sus necesidades básicas.

A su vez, 72% de la población mexicana está preocupada por no tener el líquido para cubrir todas sus necesidades; 74% ha experimentado interrupciones en su fuente principal de agua y 48% dijo que en algún momento le faltó agua potable en su hogar.

“Si uno ve las estadísticas oficiales, que se utilizan para hacer políticas públicas y para planear, nos están diciendo que no hay problemas graves de agua, sin embargo, uno lo ve en el día a día cuando hay pipas distribuyendo agua en algunas colonias (...) Es importante incluir este tipo de instrumentos para dimensionar el acceso real del agua porque no es lo mismo decir: tienes tubo, pues sí tengo, pero si el agua no fluye de nada te sirve el tubo”, indicó Teruel.

Por su parte, Judith Domínguez, investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México indicó que recientemente nos encontramos ante varios episodios de inseguridad hídrica en el país.

“El problema de inseguridad del agua en México está en todos lados, en cualquier nivel, lo vemos en el ámbito municipal, algunas localidades muy pequeñas no brindan el servicio todos los días”.

ivan.rodriguez@eleconomista.mx