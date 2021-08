El diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, solicitó licencia a su cargo con el objetivo de esquivar el proceso de desafuero que se encuentra en marcha en la Cámara de Diputados.

Según un oficio enviado ayer por el diputado petista a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Dulce María Sauri Riancho, y que se dio constancia de que fue recibido este miércoles 11 de agosto, la solicitud de licencia de Toledo es por tiempo indefinido.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial pido y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión.

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente pido a usted que dicha solicitud sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía para que, en su caso, se aceptada”, se puede leer en el oficio.

No temo enfrentar la justicia “Soy inocente”. El día de hoy presenté la solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como diputado federal. “La verdad siempre se impone ante autoridades imparciales”. pic.twitter.com/bNiF0VIoOC — Mauricio Toledo (@mauriciotoledog) August 11, 2021

Este miércoles, la Cámara de Diputados sesiona de manera extraordinaria para definir si se le quita el fuero a Mauricio Toledo y a Saúl Huerta, quien es acusado por presunto abuso sexual.

A Toledo la fiscalía de la Ciudad de México lo señala de enriquecimiento ilícito, por lo cual solicitó a la Cámara baja que le retirara la inmunidad procesal.

