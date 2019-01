La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por su sigla en inglés) aseguró que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no contempla atender a las víctimas de trata y explotación. / Entrevistada por El Economista, la directora regional de CATWLAC, Teresa Ulloa Ziáurriz, dijo que si bien se están otorgando recursos para combatir la violencia contra las mujeres, mismos que calificó como insuficientes ante una problemática reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como lo es el feminicidio, las víctimas de trata y explotación de diversas modalidades han quedado desprotegidas.

Ulloa Ziáurriz afirmó que la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado la importancia de las mujeres en cargos de toma de decisiones, sin embargo indicó que se debe garantizar la igualdad de género en el acceso a la justicia y protección de víctimas.

“No basta que haya un Congreso paritario o un gabinete paritario. La igualdad se debe reflejar principalmente en el presupuesto, en políticas públicas y en la creación de programas que realmente atiendan los problemas de tráfico y explotación que enfrentan las mujeres, en especial las más pobres, las más excluidas y las que más necesitan ayuda y la protección del gobierno”, puntualizó.

En el 2012 se publicó a través del Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, que establece la creación del Fondo Federal de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como fondos estatales para atender a esta población.

“A pesar de que la ley establece que los fondos deben recibir dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación, hasta el momento no han recibido un sólo peso, es más, ni se han creado, esto bajo el pretexto de que con el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se tenían que atender a todas las víctimas; atender y pagar reparaciones”, manifestó.

La directora de la CATWLAC destacó la obligación de que los órganos correspondientes atiendan a las víctimas, así como la coordinación de los tres poderes del Estado para el cumplimiento de la ley.

“Mientras no haya un cambio en la CEAV va a seguir siendo por contentillo y a gusto de los funcionarios de la comisión, sobre todo del comisionado, respecto a tomar en serio la atención, prevención y persecución del delito.

“Por otra parte, hay un problema muy serio con los jueces en cómo interpretan las leyes, siguen siendo demasiado garantistas para los perpetradores y no existe la igualdad procesal que es uno de los principios del nuevo sistema penal que eso no tiene que ver con el Ejecutivo si no con el Judicial”, agregó.