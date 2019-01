Los gobernadores de Chihuahua, Campeche, Sinaloa, Guerrero y Michoacán, Javier Corral Jurado (PAN), Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), Quirino Ordaz Coppel (PRI), Héctor Astudillo Flores (PRI) y Silvano Aureoles Conejo (PRD), respectivamente, aseguraron tener una “buena” e “institucional” relación con sus respectivos coordinadores estatales, designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para operar los programas de las distintas secretarías del gobierno federal en cada una de las 32 entidades federativas del país.

Dichos coordinadores son mejor conocidos como superdelegados porque concentran distintas funciones que antes desempeñaban los delegados federales de cada una de las secretarías de Estado, cuya figura fue desaparecida por el gobierno federal en turno.

Que decida la Corte si invaden o no competencia: Silvano Aureoles

El perredista Aureoles Conejo no está de acuerdo con la figura de los nuevos delegados.

“Ése es un debate ya bastante desgastado y la única manera de salir del sitio en que estamos parados es que lo resuelva la Corte. Ya fueron muchos dimes y diretes pero quien debe resolver si tenemos razón los que pensamos que sí se invaden competencias será la Corte”.

Consultado sobre si ya tuvo contacto con su coordinador, Roberto Pantoja Arzola, el mandatario michoacano respondió que sí.

“Hemos tenido reuniones, evidentemente no coincidimos, por las facultades que se atribuyen, cuando creo que, por lo menos, no están claras hasta ahora.

¿Están los coordinadores o superdelegados por encima de los gobernadores?, se le preguntó al mandatario michoacano.

“No es que yo diga que están por encima, creo que invaden competencias que establece claramente la Constitución”.

Nosotros no nos vamos a dejar: Javier Corral

En entrevista, Corral Jurado comentó que la lleva “bien” con Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Nosotros tenemos respeto por los nombramientos que ha hecho el gobierno federal; no tenemos problema”, dijo.

El trato con su coordinador estatal, aseguró, es “una relación institucional. “Hasta ahora no tenemos mayor problema. Nosotros nos damos a respetar en nuestras funciones y facultades. No tengo mayor problema con él. Tenemos una relación fluida”.

Es de los que piensan que los coordinadores estatales no pueden estar por encima de los gobernadores.

“No lo pueden hacer. Bueno, lo podrán hacer con el que se deje; con nosotros no”.

Colaboraremos con respeto: Héctor Astudillo

El priista Astudillo Flores informó que ya tuvo contacto con Pablo Amílcar Ballesteros, su coordinador estatal.

“Primero. Uno debe entender los nuevos momentos y circunstancias políticas. Yo trato de entenderlas todos los días. Mi trato es un trato normal, hemos convivido y vamos a seguir conviviendo. Yo no tengo mayor problema.

“Es una relación institucional. Yo he ofrecido colaboración y respeto de mi parte para con el gobierno federal y lo espero también del gobierno federal para conmigo, como gobernador del estado.

“Yo, en lo particular, no tengo ningún problema con el delegado y haré todo lo que me corresponda para poner mi parte y contribuir al entendimiento con la federación, en el entendido de que el Poder Ejecutivo lo representa el licenciado Andrés Manuel López Obrador y en el entendido de cómo llega: resultado de una elección democrática, con una gran fuerza (…) no voy a hacer nada incorrecto ni nada diabólico. Pondré mi parte para el entendimiento”.

En su opinión, los coordinadores no están por encima de los gobernadores, como se adujo.

“No lo están. Se ha ido afinando y bien. No están encima de los gobernadores ni tampoco nosotros estamos encima de ellos. Cada quien tiene su representación y su trabajo y se ha ido entendiendo poco a poco”.

A pregunta específica sobre si en materia de seguridad él decide en el estado de Guerrero, explicó que “el mando está con los militares y con los navales, pero por supuesto que nosotros tenemos la representación del gobernador.

“Nosotros tenemos a la Policía del estado, a la que acudimos cada vez que hay un problema. Estamos a la espera del tránsito de la Guardia Nacional y nosotros sí estamos de acuerdo con la Guardia Nacional”.

Nuestra función es constitucional: Quirino Ordaz

Ordaz Coppel afirmó que tiene “una muy buena relación” con Jaime Montes Salas.

“Yo he estado a favor de la eliminación de las delegaciones. Me parece un exceso, un gasto innecesario y comparto mucho el que se haya quitado todo ese gasto innecesario.

“Mi relación con él es muy buena, es un hombre tranquilo, chambeador y ha habido una muy buena relación”, sostuvo.

Al comentarle que cuando se discutieron en el Congreso de la Unión las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer la operación de los 32 coordinadores estatales, quienes se opusieron argumentaron que los superdelegados estarían por encima de los gobernadores, soltó: “No, hombre. Eso nunca ha sido materia de discusión. La responsabilidad que tiene un gobernador, la función, está en la Constitución. Somos electos. A mi juicio eso no es materia de litis ni de discusión.

“Al contrario, me parece que el hecho de que haya un delegado o una gente que esté coordinando los trabajos facilita también la chamba. Lo primero es que llegue la lana, los recursos, los programas, a quien tienen que llegar.

“En materia del mando de la seguridad, tampoco es un tema a discusión. Los gobernadores tenemos una responsabilidad muy clara en materia de seguridad, sobre todo en el fuero común pero nos es fundamental la coordinación. El apoyo de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas federales, es esencial”.

Los coordinadores, dijo, no son intermediarios entre los gobernadores y el presidente de México, con quien “hay trato directo”. Lo que ellos hacen es coordinar los programas federales en la entidad. Son dos cosas diferentes.

Es pura “grilla”, dijo, afirmar que los coordinadores manejarán los programas sociales con tintes político electorales.

“Yo tengo muy buena relación con el delegado y lo que deseo es que se siga avanzando y trabajando”.

El sinaloense sí está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional, que ha propuesto el Presidente.

“Me parece que el Ejército es quien tiene la mayor experiencia, capacidad, profesionalismo.

“En el caso de Sinaloa yo me he recargado mucho en el apoyo de las Fuerzas Armadas y nos ha dado muy buen resultado porque los índices (delictivos) han ido muy a la baja, casi 30% menos en relación al año pasado.

“Hoy Sinaloa no está ya entre los estados con mayor incidencia delictiva, sino todo lo contrario. Eso habla del apoyo de las Fuerzas Armadas, de la coordinación, del trabajo que estamos haciendo, que está dando resultados”.

Los que mandamos somos los gobernadores: Alejandro Moreno

El campechano Moreno Cárdenas comentó que es “buena” su relación con su coordinadora estatal, Katia Meave Ferniza.

“Nosotros estamos trabajando en armonía, con mucho respeto. El delegado de los programas de desarrollo en el estado tiene claras sus facultades y responsabilidades y estamos trabajando de manera coordinada, con mucha cordialidad y yo creo, firmemente, que mientras trabajemos, así al estado y al país les va a ir muy bien”.

¿Están los coordinadores por encima de los gobernadores?

“Noooo. Para nada. Los que mandamos en nuestros estados, con respeto y con base en la ley, quienes coordinamos los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno somos los gobernadores”, dijo.

“Nosotros jamás renunciaremos a nuestra facultad constitucional que nos dio el pueblo. Y en el marco del respeto y la cordialidad vamos a trabajar con los delegados de los programas de desarrollo, con el presidente de la República, de manera coordinada, con los presidentes municipales, indistintos del partido político porque nuestra responsabilidad es gobernar para todos. Estamos comprometidos a trabajar en equipo.

¿En materia de seguridad, quién tiene el mando en Campeche?, se le preguntó.

“Nosotros, los gobernadores. Ha quedado claro. Tuvimos una reunión con el presidente de la República y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Alfonso Durazo). Ha quedado claro que quien convoca, quien coordina los trabajos de seguridad somos los go-ber-na-do-res y el secretario técnico del grupo de coordinación de las mesas de seguridad es gente que designó la Secretaría de Seguridad y los delegados de los programas de desarrollo van de in-vi-ta-dos a las reuniones de seguridad. Así de claro, papá”, respondió el gobernador.

Sobre la creación de la Guardia Nacional, está también a favor.

“Estamos trabajando juntos, hay que hacer ajustes a los temas de la Guardia Nacional, garantizar sus facultades, nosotros lo que queremos es que estemos coordinados.

“Tenemos un enorme reconocimiento y respeto por las Fuerzas Armadas. En cada soldado, piloto, marino, hay un mexicano dispuesto a dar su vida por su pueblo y por nosotros. Lo que queremos es claridad, certeza y creo que la Guardia Nacional está construida y constituida para trabajar, hay que cuidar el alcance de sus facultades, el respeto a la autonomía de los estados.

“Vamos a trabajar y a colaborar para que el programa de seguridad del presidente de la República funcione porque es en beneficio del país y de los estados, pero siempre respetando a cada una de las entidades federativas”.

