Hoy es la fecha límite para que los nuevos servidores públicos del gobierno federal presenten su declaración patrimonial. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el funcionario que no la presente, o no la haga pública, no podrá trabajar en su administración.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal fue cuestionado acerca de funcionarios, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Ortiz Mena, quienes no han hecho pública su declaración de bienes, fiscal y de conflicto de interés.

“Ya está hablado, hay una fecha límite: 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno”.

¿No sólo presentarla formalmente, sino hacerla pública?, se le preguntó.

Este 30 de enero, fue la fecha que fijó el Ejecutivo como máximo para que funcionarios publiquen su declaración.

“Pues tienen hasta el día 30”, respondió López Obrador.

Por otra parte, sin mencionarlo por su nombre, el presidente de la República comentó que en el anterior gobierno había casos como el exdirector del Infonavit, David Penchyna, que percibía hasta 700,000 pesos mensuales.

“Me enteré que el director del Infonavit ganaba 700,000 pesos mensuales en total. Eran muchas las entradas adicionales. Una cosa era el salario y otra cosa eran bonos, compensaciones. En la suma daban 600-700,000 pesos”, comentó.

Y sobre la publicación del Índice de Percepción de Corrupción 2018, en el que México retrocedió tres lugares, López Obrador dijo que su compromiso es que no haya impunidad, y que no siga el “régimen de corrupción”.

“Yo estoy haciendo una condena política al sistema, al régimen neoliberal que fue un desastre para México, porque no hubo ni siquiera crecimiento económico, lo que hubo fue crecimiento en la pobreza, sobre todo en la corrupción. Esto que acabas de mencionar sobre los índices de corrupción es muy claro.

“Vean lo de Transparencia Internacional, cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo. Es de los países, México, desgraciadamente, con más corrupción. Aclaro: corrupción en el gobierno y en la élite del poder, no en el pueblo”, aseveró.

Asimismo, dijo que se crearon organismos para “simular” el combate a la corrupción.