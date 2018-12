En su última conferencia matutina de este semana el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es partidario de ver hacia adelante para acabar con la corrupción e impunidad y con ello iniciar una nueva etapa en el país.

Sobre el robo de combustible y una eventual investigación a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) presuntamente involucrados, López Obrador dijo que “si nosotros cometemos ilícitos, que caiga todo el peso de la ley, pero no queremos ‘empantanarnos’ en acusaciones, juicios o denuncias”.

“Se logró un cambio para que haya una transformación, para que iniciemos una nueva etapa con cero corrupción e impunidad y que no nos quedemos en el resentimiento y los mismos métodos de siempre… hay que romper el molde con el que se hacia la vieja política, hay que hacer uno nuevo… es cambio de régimen no cambio de gobierno”, dijo en su última conferencia de prensa matutina de este año.

El primer mandatario mexicano descartó opinar sobre la amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera común al asegurar que no quiere "ser imprudente".

"Nosotros hemos actuado con prudencia, de manera precavida, no hemos opinado sobre este tema porque se trata de un asunto interno de Estados Unidos", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina. "No queremos ser imprudentes, no consideramos que debamos participar en este asunto", agregó.

Más temprano, Trump amagó en Twitter con cerrar la frontera con México a menos de que el Congreso apruebe fondos para financiar un muro fronterizo, en medio de una discusión que ha provocado el paro parcial del gobierno estadounidense.