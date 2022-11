Construcción de reforma electoral genera una espiral de discusiones

El inicio de los trabajos en la Cámara de Diputados para analizar poco más de 100 iniciativas de reforma constitucional y/o de leyes en materia electoral, generó una espiral de discusiones públicas entre los principales actores políticos del país.

Si bien los partidos políticos fueron los primeros en manifestar sus posicionamientos, sobre todo respecto de la iniciativa enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que se plantean cambios radicales al marco jurídico e institucional que rigen la elección de representantes populares en México, destacan los posicionamientos del INE, la CNDH y del titular del Ejecutivo federal. Eso sin contar el intenso debate en twitter, donde líderes empresariales, de organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas han expresado sus opiniones.

16 de octubre

Jucopo de Cámara de Diputados anuncia discusión

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier Velazco, anunció que se iniciaría la discusión de la Reforma Electoral. Planteó tres conceptos irreductibles para su bancada: tener un Instituto Nacional Electoral que no sea costoso; que sus integrantes sean electos democráticamente y que se profundice realmente en la ciudadanización de quienes integrarán el Consejo General de este órgano electoral.

20 de octubre

Creel amaga con acción de inconstitucionalidad

Ese mismo día el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, declaró que si la reforma electoral se aprueba por la mayoría, a través de modificaciones a la ley secundaria, la “minoría” en esa representación popular, podrá recurrir a la acción de inconstitucionalidad.

20 de octubre

PRI niega pacto con Morena para aprobar reforma

El coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, negó que su partido tenga algún pacto con Morena para aprobar la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El PRI no se ha manifestado como partido, como bancada, por la necesidad de una reforma electoral y, no está de sobra decirlo, que en dado caso votaríamos en contra, en dado caso que llegara al pleno, votaríamos en cualquier intento de dañar al INE o de dañar a los tribunales electorales”, dijo.

21 de octubre

Expertos plantean escenarios

1.- No se aprobará, sin cambiarle ni una coma la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), expuso que es prácticamente imposible que es iniciativa transite en los términos que fue planteada y que, entre otros puntos, propone:

• Eliminar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos.

• Desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y crear, en su lugar, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), como único órgano nacional encargado de organizar elecciones.

• Elección, mediante voto popular, de consejeros y magistrados electorales.

• Eliminar los legisladores electos directamente por los ciudadanos, por distrito, para dejar sólo a plurinominales.

2.- Se aprobará una reforma con algunos de los planteamientos del Ejecutivo Federal

El segundo escenario es que Morena y sus aliados logren, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, los votos necesarios para que la iniciativa enviada al Congreso por el presidente López Obrador se apruebe. En este sentido, el exconsejero electoral, Marco Antonio Baños Martínez, llamó la atención en que la reciente votación para aprobar la ampliación del plazo que permanecerán los militares en la Guardia Nacional, donde el oficialismo logró los votos suficientes de la oposición para tener mayoría calificada, cambia el panorama para la reforma electoral

3.- Que transiten cambios marginales, pero la narrativa oficial anti INE se refuerce

Luis Carlos Ugalde planteó que lo que sí podría transitar en el congreso son temas marginales que resultan irrelevantes, como el voto electrónico. “Fuera de eso y dos o tres aspectos adicionales, no veo nada fundamental que pueda prosperar, porque los temas fundamentales relevantes como el de desmantelar al INE, convertir a todos los legisladores en plurinominales o reducir las prerrogativas de los partidos en la oposición, nadie lo aceptaría, incluso ni el Partido Verde ni el Partido del Trabajo”.

24 de octubre

La Comisión de Venecia opina a petición del INE

La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como la Comisión de Venecia emitió, a petición del INE, una opinión sobre las diversas propuestas de reforma político-electoral que se discuten en México. Entre varias observaciones señala que la pretendida reforma conforma un nuevo sistema electoral que podría conducir a una sobrerrepresentación de los grandes partidos y, consecuentemente, una infrarrepresentación o, incluso, no representación de las fuerzas políticas más pequeñas. Asimismo opina que el sistema propuesto respecto de la selección de los miembros de lo que sería el ahora Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como de los magistrados del Tribunal Electoral “no ofrece suficientes garantías de independencia e imparcialidad”, toda vez que no resulta coherente con las normas y las mejores prácticas electorales vigentes.

24 de octubre

PAN: esta reforma requiere del apoyo de todos los partidos

El coordinador del grupo legislativo del PAN, en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, afirmó que es necesario generar un dictamen de reforma en materia electoral que sea producto de todas las fuerzas políticas.

26 de octubre

Académicos alertan de posibles afectaciones a la democracia

Un grupo de 75 académicos de universidades y centros de educación superior publicaron una carta abierta en la que exponen sus argumentos de por qué la reforma electoral en marcha es una seria amenaza a la celebración de elecciones limpias y justas, que son el procedimiento político elemental de cualquier sociedad libre.

30 de octubre

CNDH recomienda transformar al INE

La CNDH hizo un llamado público a los legisladores para que revisen la legislación electoral vigente y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes. Señaló que “el comportamiento a últimas fechas y el historial mismo del Instituto Nacional Electoral (INE), salvo reducidas excepciones, es el mismo historial del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la otrora Comisión Federal Electoral (CFE). Órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo”.

31 de octubre

Integralia publica reporte sobre Reforma Electoral

Destaca que entre las más de 100 iniciativas que se han presentado hasta el momento, el único punto de encuentro entre Morena y el PAN es el voto electrónico. Morena, PAN, PRI, y PT tienen, sumando estos partidos políticos, 46 propuestas para la agenda legislativa.

1 de noviembre

Consejo Consultivo de la CNDH rechaza pronunciamiento

Los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH emitieron un documento en el que rechazan que hayan aprobado el pronunciamiento de esa institución en el que se recomienda la transformación del INE o que el IFE/INE sea un órgano autónomo únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo.

Encuesta de INE dice que mayoría de mexicanos apoya elección popular de consejeros

El periódico El País publicó una nota que titula “Una encuesta del propio INE muestra que la mayoría de mexicanos respalda la reforma electoral de López Obrador” en la que informa que 78% de los encuestados apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía y el 74% acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE.

3 de noviembre

AMLO dice que actitud del presidente del INE es de pena ajena

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los consejeros del INE de tratar de ocultar la encuesta en donde una amplia mayoría de los encuestados apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía y dijo que el consejero presidente, Lorenzo Córdova daba “pena ajena” al tratar de justificar los resultados del sondeo.

¿Qué sigue?

De acuerdo con Integralia lo que se espera es:

Construir una propuesta única

De acuerdo con los diputados integrantes del grupo trabajo, se busca presentar una propuesta a finales de noviembre. Sin embargo, es probable que las comisiones busquen dictaminar dispensando todos los trámites y acelerando el proceso antes de que termine el periodo de sesiones (15 de diciembre).

Votación en el Pleno

Aunque el gobierno carece de los votos para aprobar esta iniciativa de reforma constitucional, Morena la someterá a voto con fines testimoniales. Si es rechazada, el partido oficial podrá optar por la ruta de los cambios legales en diversos temas, por ejemplo fiscalización, multas, propaganda gubernamental, tiempos de radio y TV, aunque ninguno de ellos podría afectar la estructura y facultades del INE, ni los temas torales del sistema electoral.

Una vez que concluya el debate

•El oficialismo aprovecha el rechazo para justificar recortes presupuestales al INE en 2023 y 2024, mismos que complican la operación del Instituto.

•Se redoblan los ataques reputacionales al INE y al TEPJF.

El nombramiento de cuatro consejeros en marzo de 2023 se complica:

a) La Jucopo no llega a un acuerdo por lo que no se emite la convocatoria; no hay

nombramientos y el INE opera con siete consejeros.

b) Se emite convocatoria y algunos integrantes del Comité Técnico de Evaluación proponen como presidente a una persona con antecedentes ideológicos o de activismo político cercano al gobierno.

c) No se ponen de acuerdo (se requiere mayoría calificada) y la Corte insacula a los cuatro nuevos consejeros de entre los finalistas.



