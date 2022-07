La organización Mexicanos Primero alertó que, pese a los rezagos educativos generados por la pandemia de Covid-19 y con un mes por delante para que concluya el ciclo escolar, las autoridades educativas ya alistan el fin de las clases a “la deriva”, demostrando que “el aprendizaje y bienestar de los menores no es su prioridad”.

En conferencia de prensa para hablar sobre la actuación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en torno al cierre del ciclo escolar 2021-2022, expertos lamentaron que cerca de 24.5 millones de estudiantes de educación básica se enfrentan a un fin de ciclo sin planeación, ni guía para las siguientes semanas.

Al tiempo que, en medio de la pandemia de Covid-19, y una quinta ola de contagios, las clases están por terminar sin vacunas para todos los estudiantes, sin protocolos para prevenir contagios, medidas de bioseguridad, o incluso la falta de agua e infraestructura.

Por ello, desde Mexicanos Primero exigieron a la autoridad federal para orientar con claridad a docentes y directores escolares, a fin de que durante las semanas que quedan de clases puedan dedicarse a actividades de recuperación de aprendizajes, refuercen temas rezagados de lectura y matemáticas, pero también se abran a la posibilidad a desarrollar actividades lúdicas.

Por el regreso a clases en medio de una pandemia, explicó Laura Ramírez, directora de activación de la organización, este ciclo escolar significaba el mayor desafío para el sistema educativo, y la oportunidad para identificar y buscar a las y los estudiantes ausentes, recuperar aprendizajes perdidos, resaltar otros aprendizajes que se dieron en casa, mantener un vínculo fuerte con las familias y acompañar y formar a las y los docentes en el tema socioemocional para que a su vez, ellas y ellos pudieran hacerlo con sus estudiantes.

Sin embargo, dijo, no fue así: “el ciclo está por terminar y las escuelas no cuentan con los insumos necesarios para la bioseguridad. La campaña de vacunación de las y los niñas desde los 5 años apenas empieza … y como si esto no fuera suficiente, las recientes decisiones de la Secretaría de Educación Pública corroboran que el aprendizaje y bienestar de los menores no es su prioridad”.

Y es que recordó que la SEP instruyó a la no reprobación y llamó a los estados a no concluir el ciclo anticipadamente, aunque, añadió, dichas medidas son planteadas sin ninguna estrategia real para fortalecer el aprendizaje, lo que las convierte en una simulación.

“La medida de no reprobación es una manera evitar la repetición; sin embargo, de nada sirve tener una calificación aprobatoria si es sólo un número vacío que detrás no tiene ningún aprendizaje. Es una simulación porque no da cuenta de si las y los estudiantes aprendieron y dónde necesitan estrategias focalizadas para recuperar aprendizajes y desarrollar todas sus habilidades. Es un golpe a la equidad porque amplía la brecha entre quienes aprenden y quienes no”, destacó.

Además, subrayó que algunos estados deciden concluir anticipadamente el ciclo escolar ante la amenaza de una quinta ola de Covid-19, “otros porque ya se cumplió con la obligación administrativa de entregar calificaciones y no hay una estrategia clara de qué hacer las semanas que vienen”.

Por su parte, el director de judicialización de esta organización, Fernando Alcázar, dijo que a la SEP no le interesan las y los niños porque ni siquiera ha cumplido una resolución judicial que ha ordenado emitir protocolos obligatorios y dotar de insumos a las escuelas para dar seguridad a estudiantes y maestros en el regreso a clases presenciales.

“La emergencia educativa no tiene precedentes; necesitamos atender una emergencia sanitaria que sigue poniendo en riesgo a los menores y a las personas que acuden a las escuelas, y al mismo tiempo, subsanar el rezago académico existente, el daño a la salud socioemocional, el abandono escolar, el desmantelamiento de las redes de apoyo que sostenían a comunidades escolares enteras, y demás crisis que no permiten claudicar”, describió.

Finalmente, Laura Ramírez aseguró que un ciclo escolar completo es fundamental para garantizar el derecho a aprender. “Las autoridades fracasaron en este ciclo… recortar los días del calendario y ponerles 6 de calificación es transferir el problema del rezago escolar sin considerar que la garantía del derecho a aprender es en primer lugar del Estado -con la corresponsabilidad de todas y todos, sí- pero con políticas públicas claras y enfocadas no a que todas y todos pasen de año sino a que todas y todos aprendan lo que necesitan”, sostuvo.

