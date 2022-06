Tres de los cuatro presidenciables de Morena se dejaron ver de nuevo juntos, ahora desde Coahuila.

A diferencia del mítin en Toluca, Estado de México, el pasado día 12 junio, cuando no fue invitado, Ricardo Monreal llegó hasta el municipio coahuilense de Francisco I. Madero para exigir a la dirigencia nacional del partido Morena, que preside Mario Delgado -en el templete-, piso parejo en la nominación del abanderado presidencial morenista que contenderá en los comicios del 2024.

Esta vez no asistió Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, convaleciente de Covid-19.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sí escucharon los reclamos del coordinador de los senadores de Morena.

Para "salir victoriosos en el 2024", aseguró, urge “mantener la unidad, la cohesión y que esta no sea ficticia.

"Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo… es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos… reglas consensadas con la militancia, para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes; mecanismos claros, reglas claras en igualdad de circunstancias, piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida; sólo la gente. No a la imposición, no a la decisión de grupos de poder ni de facciones", dijo al aclarar que no se irá de Morena y que en materia de democracia “somos rebeldes con causa. Ni nos vamos a rajar, ni nos vamos a dejar".

#EnVivo Desde Francisco I. Madero, Coahuila, en un acto de unidad para fortalecer la transformación y ratificar los próximos triunfos. https://t.co/8ficXmpVpn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 26, 2022

Durante el evento "Unidad y movilización para que siga la transformación", en el que se dio por iniciado el proceso interno para seleccionar al candidato de Morena que disputará la gubernatura el próximo año, Delgado reiteró que el próximo candidato presidencial morenista será designado por encuesta.

"Vamos a seguir manteniendo las encuestas porque es la manera de darle el poder a la gente… Sabemos que cuando hay piso parejo no hay que andar echando tanto brinco, hay que sumarnos en unidad a las tareas de organización que es lo más importante".

Sheinbaum y López Hernández centraron sus alocuciones en llamar a la unidad interna y, sobre todo, apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg