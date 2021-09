Al estimar que no existen condiciones de legalidad para su enjuiciamiento, Carlos Alberto Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), no se presentó a la audiencia a la que había sido citado este martes para comparecer por el caso Etileno XXI. Un juez multó a su defensa por faltar a este citatorio.

El pasado 25 de agosto, el juez Daniel Ramírez Peña del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) citó a Treviño para este 7 de septiembre a una audiencia inicial, donde la Fiscalía General de la República (FGR) le haría saber que es investigado en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, por presuntamente participar en la entrega de sobornos a diversos políticos para la aprobación de la reforma energética del 2013, y la entrega de contratos de Pemex a Braskem, filial de Odebrecht.

Alrededor de las 16:00 horas de este martes, el Juez federal del Centro Justicia Federal recibió un escrito de Carlos Treviño y sus abogados, donde señalaron que no se presentarían, en virtud de que está pendiente de resolverse la competencia por inhibitoria tramitada ante el CJPF en el Reclusorio Norte.

Aunado a lo anterior, está pendiente de resolverse la competencia puesto que contra el proveído del juez del CJPF en Altiplano que reiteró su competencia, interpuso juicio de amparo, el cual fue desechado. Contra ese desechamiento, Treviño promovió a través de su defensa un recurso de revisión, respecto del cual no se ha pronunciado el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente.

Por la falta al citatorio, el Juez multó con 50 UMAS (4,481 pesos) a Óscar Zamudio, abogado de Treviño, quien acusó que no existen condiciones de legalidad para enfrentar un proceso penal en su contra.

Carlos Alberto Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos, estaba citado para que explicar ante el juez su presunta participación en la entrega de sobornos a diversos políticos para la aprobación de la reforma energética, y la entrega de contratos de Pemex a Braskem, filial de Odebrecht.

El año pasado, Treviño rechazó las acusaciones ministeriales vertidas en su contra por el también ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien declaró que Odebrecht tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como también en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa por el caso Etileno XXI.

Lozoya mencionó como participante de reuniones entre empleados de Odebrecht con José Antonio Meade, José Antonio González, Ildefonso Guajardo y Carlos Treviño. En su denuncia de hechos del año pasado, Lozoya relató cómo supuestamente se fraguaron y entregaron pagos a políticos.

“Niego rotundamente las acusaciones hechas hacia mi persona al ser totalmente falsas. Serví durante tres sexenios a mi país de manera honorable y honesta todo el tiempo. Mi reputación y forma de vida así lo demuestran. Nunca tuve que ver con las reformas estructurales. Es una pena cómo Lozoya pretende usar el criterio de oportunidad, sin embargo, el acusado es él y los señalamientos se acompañan con pruebas, como en su momento lo hicimos denunciando ilícitos en Pemex”, argumentó Treviño en su momento.

Actualmente, después de haber ocupado cargos en Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el IMSS, Carlos Treviño se desempeña como consultor independiente en temas de salud, energía, finanzas y administración pública.

Treviño llegó a la dirección de Pemex en uno de los momentos más complicados de la paraestatal mexicana, cuando arrastraba una deuda de 100,000 millones de dólares, y en medio de la implementación de la reforma energética del 2013. A su llegada anunció la gestión de préstamos y la búsqueda de acuerdos con empresas privadas en las refinerías, además de subastar bloques petroleros terrestres.

jorge.monroy@eleconomista.mx