El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este 1 de diciembre los tres años de su gobierno con un mensaje especial en un evento en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Como en los mejores tiempos nos volvemos a concentrar en este Zócalo democrático de la capital, hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie a pesar de la pandemia, que tanto dolor nos ha causado y que se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo, hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México", aseguró esta tarde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Se trata del primer encuentro político masivo que realiza el mandatario federal en el Zócalo capitalino desde que llegó la pandemia de Covid-19 al país.

Miembros del gabinete de López Obrador, gobernadores, legisladores y empresarios destacaron entre los invitados especiales a este evento.

Desde muy temprano simpatizantes del presidente López Obrador llegaron al centro de la capital desde diversos puntos del país para escuchar el mensaje con motivo de su tercer año de gobierno.

Como parte de la celebración en el Zócalo capitalino, se realizaron diversas presentaciones musicales para entretener a los asistentes.

El escenario que se ubicó afuera de Palacio Nacional recibió primero al Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, que en punto de las 16:30 horas interpretó diversas piezas tradicionales mexicanas.

Posteriormente los simpatizantes del Presidente disfrutaron de la presentación de la Banda Filarmónica de Ocotlán, Oaxaca, además de Byron Barranco y Frino y Gorrión Serrano.

Antes de que el presidente López Obrador ofreciera su mensaje, la cantante María Inés Ochoa interpretó algunas canciones populares para los asistentes.

En punto de las 17:00 horas de este miércoles, el presidente López Obrador llegó a la Plaza de la Constitución para saludar a sus simpatizanes.

Entre banderas, pancartas y sombrillas, los asistentes, la mayoría con cubrebocas, recibieron al mandatario federal y a su esposa Beatriz Gutierrez Müller en el escenario.

López Obrador dijo que muy pronto México saldrá de la crisis económica y el país no se va endeudar como sucedió en otras naciones.

Durante su discurso, el Presidente destacó los avances para controlar la pandemia de Covid-19 en el país que ha cobrado la vida de más de 290,000 personas según cifras oficiales. "El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de cuatro puntos para mejorar los servicios de salud", aseguró.

El jefe del Ejecutivo resaltó la fortaleza cultural del pueblo mexicano para salir de las "calamidades" que se han presentado en los últimos años.

El año próximo, dijo, "si todo sale bien contaremos con la vacuna (mexicana) Patria" contra el Covid-19. Y destacó los avances del gobierno federal en la implementación del plan de vacunación contra el coronavirus.

Insistió en que al ser controlada la pandemia de Covid-19, la mayoría de las instituciones de educación básica han reabierto sus puertas y reanudado las clases presenciales.

En su discurso de más de hora y media de duración, López Obrador también dijo que la crisis económica derivada de la pandemia, que provocó una contracción del Producto Interno Bruto de 8.5% en 2020, está cerca de recuperarse por completo.

"No tengo duda que pronto, muy pronto terminaremos de salir de la crisis económica (...) No nos endeudamos como sucedió en otros países, no se nos cayó la recaudación de ingresos", destacó el mandatario.

El Presidente resaltó como fortalezas económicas de México, el aumento de las remesas desde Estados Unidos, el potencial de crecimiento en el sector agropecuario, el aumento en la afluencia turística y la ventaja del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para atraer inversión extranjera.

También destacó que su administración ha logrado ahorros por 1 billón 400,000 millones de pesos por el combate a la corrupción y la austeridad.

El Presidente aprovechó para llamar a participar a la población en el ejercicio de revocación de mandato.

López Obrador aseguró que se gobierna para el pueblo, porque “así es la democracia... ¿Qué sería de nuestro gobierno sin el respaldo del pueblo? ¡Que viva el pueblo de México!".

El jefe del Ejecutivo concluyó su mensaje al grito de ¡Viva México!

Tras hacer un recuento de las acciones que ha realizado su gobierno en los primeros tres años de gobierno, López Obrador entonó junto con los asistentes el Himno Nacional.

A este evento asistieron: la escritora Beatriz Gutiérrez Mueller; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía; Rogelio Eduardo Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público; Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores; Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura y Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Así como María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar; Rocío Nahle García, secretaria de Energía; Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública; Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo y María Estela Ríos González, consejera jurídica de Presidencia.

También estuvo presente la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

Ve aquí el mensaje completo:

