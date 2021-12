En su mensaje a la nación con motivo de sus tres primeros años de gobierno, pronunciado la tarde de este miércoles en un pletórico Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los logros que su gobierno ha alcanzado en materia de ciencia, tecnología y cultura.

En muy breves líneas y enumerando hechos aislados, López Obrador resumió la política en materia científica y cultural haciendo mención a los ventiladores para pacientes de Covid-19 desarrollados por el Conacyt, al desarrollo de la vacuna Patria que aún no llega, a la colección de libros 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica y al cuestionado megaproyecto del Bosque de Chapultepec.

En esta ocasión omitió referirse al ambiente de tensión creciente que se vive en ambos sectores, el científico y cultural, y nada dijo sobre las 'mafias académicas conservadoras', las universidades "derechizadas", a las que ha fustigado recientemente en sus conferencias mañaneras.

Tampoco se refirió a los logros que ha destacado la Secretaría de Cultura: la repatriación de piezas prehispánicas, el programa de defensa de derechos colectivos de los pueblos originarios con respecto al arte textil, o las actividades del programa estrella "Cultura Comunitaria", calificadas como 'históricas' por la secretaria Alejandra Frausto, por ejemplo. "Vivimos un momento histórico en el país. Desde el campamento #RumboTengoUnSueño se logra lo imposible. Agradezco al presidente @lopezobrador_por creer que la cultura es la mayor riqueza de México", escribió en Twitter la secretaria, el pasado martes.

En cambio, aseguró que hay un “nuevo Conacyt" (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)” con el que se tendrá más investigadores y científicos que hagan aportaciones como la que significó la creación de los ventiladores para tratar enfermos de Covid-19. Agregó que “el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna Patria”.

Las advertencias sobre el uso de tecnologías llegaron a diversos sectores que se han analizado desde la ciencia, el agro, la minería y el medio ambiente (Queremos) recordar que mientras estemos en el gobierno no se permitirá el ingreso de maíz transgénico, no se usará fracking para la extracción de crudo, nuevas concesiones mineras, ni se sobreexplotarán los mantos acuíferos, ni la tala de selvas y bosques; la instalación de basureros de desechos tóxicos o peligrosos, no se permitirá operar a ninguna empresa que no tenga planta de tratamiento de aguas negras, violaciones a la norma de calidad del aire, ni cualquier actividad que dañe la salud, destruya el territorio o el medio ambiente”.

Sobre estas áreas y a pesar de que hay evidencia desde la academia, misma que no ha sido utilizada para el análisis de estos sectores, no se habló de planes o proyectos específicos, prueba de ello es que ni siquiera se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECiTI), mismo que este 12 de diciembre cumplirá dos años de retraso. Es decir se ha operado sin un eje rector que conduzca la política científica de este país.

En la parte cultural, destacó que se han publicado 66 títulos de “grandes autores” con 2 millones 386 mil ejemplares gratuitos o a precios módicos. Mencionó las obras que concentran gran parte del presupuesto del Ramo 48 para Cultura (cerca del 25% del total) y parte del de Semarnat (2,100'000, 050 pesos): Los parques cultural y ecológico del bosque de Chapultepec y del lago de Texcoco, donde se proyecta el gran museo del mamut.

Mención especial mereció la conmemoración -insistió- de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y los 500 de su caída tras la invasión española, además de los 200 años de la consumación de Independencia, “en este contexto -dijo- se celebraron 16 actos conmemorativos, dos grandes exposiciones en el Museo Nacional de Antropología y en el edificio de la SEP sobre la grandeza de México; con piezas arqueológicas y códices que están en custodia en el extranjero y que nos las prestaron”.

Por último llamó la atención que hablara de la reedición de 2'100,000 libros que se estarían distribuyendo de manera gratuita, “Para las personas que asistieron al informe por su propio pie y por convicción (...) a cada uno de los asistentes les entregarán un libro de 21 autores de lo mejor, autores que han dejado con sus obras constancia, sobre todo, de la grandeza cultural de México”, aseguró, porque “ayuda mucho, el fomento a la lectura.+

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, por cierto, celebró la concentración en la Plaza de la República con este mensaje en Twitter: "Sólo usted presidente @lopezobrador_ puede llenar un Zócalo de tanto amor y de tanta conciencia. Gracias por hacer florecer a México desde sus fisuras más profundas. Es un honor arar a su lado".

nellytoche@eleconomista.mx

kg