Andrea Marván Saltiel es designada por López Obrador como comisionada de la Cofece

Andrea Marván Saltiel fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por un periodo de nueve años contado a partir del 1 de marzo de 2022 y hasta el último día de febrero de 2031; su nombramiento debe ser ratificado por la Cámara de Senadores.

El comunicado remitido a la Cámara alta por el Ejecutivo federal por el que se somete la designación a la ratificación correspondiente, cita que Marván Saltiel “cuenta con trayectoria profesional en el sector económico, que la acredita como candidata idónea para integrar el órgano de gobierno de la Cofece’’.

López Obrador se dijo “cierto que de contar con la ratificación’’ del Senado, “por conducto del mecanismo de colaboración entre poderes y órganos constitucionales autónomos, la persona designada desempeñará tan alta encomienda de manera independiente, objetiva e imparcial, en beneficio de nuestro país’’.

La designada es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un Master of Laws por la University of Chicago, Estados Unidos de América y con un posgrado en American English for Students of Law por la Yale University, de los Estados Unidos de América.

En el ámbito profesional, actualmente y desde 2019 labora como directora ejecutiva de Staff en la Autoridad Investigadora en la Cofece.

Desempeñó diversos cargos públicos en el citado ente autónomo, entre otros los de directora general adjunta de Staff en la Autoridad Investigadora (2016-2019), directora general adjunta en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas (2015-2016) y directora de área en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas (2012-2015); laboró también como abogada en el despacho PDA Abogados, S.C., de 2009 a 2012.

Por lo que corresponde al ámbito académico, es profesora de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe; Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Cámara Internacional de Comercio y Universidad Iberoamericana, y profesora adjunta en la Universidad Iberoamericana.

Es coautora de la publicación "Análisis de los incentivos y retos actuales de los Programas de Inmunidad y Clemencia en Latinoamérica", Thomson Reuters, 2019, y de "Especialización judicial y deferencia", CIDE, 2016.

Cabe recordar que la Cofece, conformada por siete comisionados, actualmente se integra solamente por cuatro toda vez que está pendiente el nombramiento de tres.

