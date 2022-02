En el patio del Federalismo, los senadores de Morena y del PAN protagonizaron el primer round del día; la continuación del debate pactado la víspera y realizado en la tribuna. El segundo se dio, de nuevo, en el pleno cameral.

Los morenistas exhibieron en conferencia de prensa carteles con la fotografía del excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya y la leyenda "Se busca. Prófugo de la justicia". Y colgaron una manta con la foto del queretano.

Desde mi espacio en el senado hago un llamado a @RicardoAnayaC para que enfrente la justicia por los delitos que cometió al aprobar la reforma energética que tanto daño le ha hecho al pueblo de México. Nuestro pueblo no merece la política corrupta que representa la oposición. pic.twitter.com/jMZ57tbVH7 — Faustino López Vargas (@FaustinoLpezVa3) February 16, 2022

"Se busca. Hijo de López Obrador por corrupción. La última vez que se le vio estaba en la Casa Gris, la casa de la corrupción", rezaban los carteles con que respondieron los panistas y que pegaron en las paredes del patio.

Mayuli Martínez (PAN) inició el segundo round. Reprochó a los integrantes de la bancada mayoritaria de Morena votar en contra de la propuesta panista para investigar los posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y corrupción "del señor (José Ramón) López Beltrán…".

"Así es como los senadores de Morena le lavan la cara al hijo del presidente, meten las manos al fuego por el hijo del presidente… ¿A qué le temen?", dijo.

Es indignante para las y los mexicanos ver cómo están haciendo una tapadera, de los posibles delitos de corrupción y el tráfico de influencias por la #CasaGris. pic.twitter.com/qBp1OMHQEf — Mayuli Martínez Simón (@MayuliMtzSimon) February 16, 2022

El senador hidalguense Navor Rojas Mancera (Morena) recurrió a la historia para ilustrar que lo que sucede actualmente en el país no es nuevo.

"Por ahí de 1906, 1907 Andrés Molina Enríquez hizo un libro que se llama 'Los Grandes Problemas Nacionales'. Y este libro en ese momento ya mencionaba el tema de la colusión entre el sector privado y el gobierno, porque decía uno de sus párrafos: 'Qué rico México, pero qué pobre porque unas cuantas familias ligadas al poder se maman la riqueza'".

La corrupción, la inseguridad y los problemas de salud, dijo, no surgieron por generación espontánea. "Señoras y señores de oposición, no se generó de la noche a la mañana, fueron 90 años de corrupción, 90 años de ultraje a la sociedad. Y no vamos a olvidar el pasado de ninguna manera, no vamos a olvidar el Fobaproa… la Estela de Luz de (Felipe) Calderón, ni vamos a olvidar nada de los actos de corrupción…".

Los senadores de la oposición "pueden montar sus actos, sus escenografías, vestirse de payasitos si quieren, porque es una estrategia. Nosotros tenemos la verdad y la vamos a defender, porque el pueblo ya no está dormido, el pueblo sabe exactamente de qué lado están los conservadores, de qué lado están ustedes que vienen a montar shows, porque ustedes de alguna u otra manera están coludidos y fueron coludidos muchos de tráfico de influencias", sostuvo.

Una docena de senadores desfiló a la tribuna para hablar a favor y en contra del tema de moda: el presunto conflicto de intereses del primogénito del mandatario mexicano.

