El Secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, informó que luego del ataque ayer a integrantes de la familia LeBarón en donde fallecieron 9 personas (tres mujeres y seis niños), hay avances importantes en la investigación de este caso, aunque evitó compartir información debido al sigilo de las indagatorias.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, afirmó que el convoy de camionetas en las que viajaban las mujeres y los niños pudo haber sido confundido con un grupo de la delincuencia. El secretario Alfonso Durazo hizo una relatoría de los hechos, desde que la familia LeBarón compuesto por 17 integrantes (tres mujeres y 14 niños y niñas) viajaba de Galeana a Chihuahua, cuando a las 13:00 horas fueron emboscados.

Indicó que por este hecho, 9 personas fallecieron, seis resultaron heridos y hay una niña en calidad de desaparecida. Alfonso Durazo mencionó que Julián LeBarón pido apoyo de la Guardia Nacional, y se le apoyó con personal que se trasladó al lugar, y también para que algunos de sus integrantes pudieran trasladarse a Houston, Texas, para recibir atención médica.

El Secretario de Seguridad indicó que los seis menores heridos están fuera de peligro, con lesiones menores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a la investigación que realicen las fiscalías de Chihuahua y de Sonora, y dijo que es un caso del que se revelarán todos los detalles.

Cuestionado acerca de si este hecho no obliga al gobierno a enfrentar al grupo delictivo que cometió el ataque, el presidente López Obrador aseveró que no se continuará la política de guerra. Dijo que es doloroso lo sucedido, “pero no creemos que con el uso de la fuerza, a sangre y fuego, se resuelva el problema”.

Luego de que esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno está listo para cooperan con México a fin de terminar con la guerra y deshacerse de los grupos criminales, el presidente López Obrador respondió que hoy mismo llamará al presidente Trump, aunque dijo que este es un asunto que sólo le compete al gobierno de México. Expresó que su administración sólo puede aceptar ayuda en el marco de los convenios de cooperación, y no más allá de ellos.

Descartó la presencia de personal de agencias de Estados Unidos en México, y dijo que en su llamada a Trump le agradecerá su apoyo, y conversará con él sobre en lo que pudiera ayudar a nuestro país. El presidente López Obrador resaltó que actualmente la cooperación si aceptada por México es para el control de armas provenientes de la Unión Americana.

Por otro lado, el presidente López Obrador sostuvo que si bien la economía no está creciendo, no hay recesión ni tampoco fuga de capitales. Insistió en que la economía nacional no registra deuda mayor ni inflación.

Acerca del proceso de nombramiento del nuevo Ombudsman nacional, López Obrador sugirió al Senado que le entregue el cargo, no a académicos ni expertos, sino a una personas involucrada en la lucha en favor de los derechos humanos. En ese sentido, externó su respeto a Rosario Piedra Ibarra, una de las propuestas a dirigir la CNDH.

Acerca de los mensajes de Generales del Ejército que han manifestado preocupación por la actuación del actual gobierno federal, el Presidente destacó que tienen derecho a expresarse, aunque consideró que son afines a la política de guerra contra grupos delictivos que se llevó a cabo en gobierno anteriores.

El Presidente de la República pidió un año más para que se comiencen a ver resultados de su nueva forma de gobernar. Aunque inicialmente dijo que en un año se sentarían las bases para lo que denomina la cuarta transformación del país, López Obrador pidió un año más para consolidar su proyecto.