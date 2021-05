Chihuahua es una de las entidades en donde la sequía ha causado grandes estragos en el sector agrícola y ganadero. Los niveles de las dos grandes presas de este estado, que son esenciales para estas actividades, presentan porcentajes debajo del promedio.

Víctor Velderrain, integrante de Defensa Nacional del Agua, afirmó que la presa la Boquilla y las Vírgenes, tiene un nivel de entre 22 y 18%, respectivamente. Lo anterior se confirma con datos del Sistema Nacional de Información del Agua, Monitoreo de las Principales Presas de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El 8 de septiembre del 2020, un grupo de agricultores se enfrentó a más de 200 integrantes de la Guardia Nacional por hacerse del control de la presa, el fin era cerrar válvulas e impedir cumplir con un tratado de aguas con Estados Unidos. El resultado fue un hombre y una mujer fallecidos.

“La otra presa que vació la Guardia Nacional, y que no pudimos defender, ya no tiene un volumen extraíble. Ha causado también la muerte de muchas especies de peces; es muy alarmante la situación porque si este año no es lluvioso, en el que sigue prácticamente no se abrirán las presas de Chihuahua para el uso agrícola, lo cual sería demasiado catastrófico, ya lo es, pero puede aún ser más”, señaló.

Velderrain, quien hoy es candidato a diputado local para el Distrito 15 en Chihuahua por Movimiento Ciudadano, señaló que gran parte de los agricultores de la zona que se benefician por estas presas, únicamente ha podido sembrar 25% de sus tierras.

“Se declaró zona de desastre a principios de este año, sí hubo una declaración y aprobación de emergencia en la mayoría de los municipios afectados, pero los recursos son mínimos y ni siquiera han llegado a los productores. Tenemos los precios de los combustibles, los de la luz y fertilizantes altísimos. Estamos en una situación muy preocupante”, alertó el candidato.

Por otro lado, Velderrain recordó que cuando tuvieron el enfrentamiento con la Guardia Nacional por defender la presa la Boquilla, el gobierno federal logró extraer más de 400 millones de metros cúbicos, lo que representaría, según sus datos, el doble del agua que se tiene ahora disponible para los cultivos.

