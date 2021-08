El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un éxito la consulta popular que se realizó el domingo 1 de agosto. “Es un triunfo el que 6 millones 474,708 ciudadanos hayan participado ayer, independientemente de lo que decidieron votar, aun con todo lo confuso de la pregunta pues la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba”, dijo.

El domingo 1 de agosto se llevó a cabo una consulta popular para definir si se emprendía un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, en la que participó entre el 7.07% y 7.74% de los 93 millones de mexicanos inscritos en el Padrón Electoral.

Desde su punto de vista, es importante que 97% de los ciudadanos haya opinado que sí deben esclarecerse decisiones políticas del pasado, pero que “lo más importante es la práctica, el proceso de mandar obedeciendo”.

López Obrador felicitó a los ciudadanos que participaron en la consulta, “es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es algo realmente trascendente, es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa”, dijo durante su conferencia mañanera, la cual se realizó desde Jalisco.

También hizo un llamado para que las personas que no participaron en el ejercicio “no dejen pasar la oportunidad de participar” en las futuras consultas. Resaltó que la democracia no se agota en elecciones que se llevan a cabo cada 3 o 6 años en el país. “Con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando, porque la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo”, señaló.

Dijo que las consultas populares se van a ir convirtiendo en un hábito, “en una cultura y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones, por eso estoy contento por los resultados de la consulta del dia de ayer, además nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente, fue algo muy importante, trascendente”, resaltó.

López Obrador dijo que los que no profesan con autenticidad la democracia dirán que la consulta fue un “fracaso”. “Cuándo va a fracasar la democracia, nunca, es el mejor sistema de gobierno, es el mejor método para resolver conflictos, para decidir, nunca va a fracasar la democracia”, aseguró.

“Los opositores decían: la ley no se consulta; y les podríamos decir: y tampoco se aplica, según tu concepción. Porque todo lo que se hizo ayer es legal, está en la Constitución, si no se aplicará lo que está en la Constitución entonces si se podría decir estaba uno incumpliendo con un mandato constitucional, pero es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de modo que felicidades”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Con respecto a las quejas del INE sobre la falta de presupuesto para poner casillas especiales en la consulta, el presidente aseguró que “no es un asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad, cuando se quiere se puede (...) ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia”, dijo, y aseguró que se pudo “haber extendido el número de urnas, de casillas por todo el país, no es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, del pueblo, pero no, ni se hablaba del tema”, indicó.

El mandatario resaltó que en marzo del 2022 se llevará a cabo otra consulta y aseguró que en esa ocasión participarán más ciudadanos, “porque se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe el presidente o que renuncie, esa es otra gran reforma a la Constitución, lo que se conoce como revocación de mandato, porque el pueblo, insisto, es el soberano, es el que pone y es el que quita, es el que manda”, indicó.

“Ya verán ustedes cuántas casillas va a haber”, dijo.

Recordó otros ejercicios realizados en el país como la consulta que se hizo para la reforma política del Distrito Federal, en la que participaron 330,812 ciudadanos, indicó. También resaltó la realizada en 1998, “cuando el Fobaproa”, en la que participaron 2 millones 100,000; y la realizada ya en su gobierno “para decidir si continuamos con la construcción del aeropuerto en Texcoco o si se cancelaba y se hacia el aeropuerto en Santa Lucía y participaron 1 millón 69,870 ciudadanos”, detalló.

Resultados no descartan posibilidad de que haya jucios: AMLO

López Obrador aseguró que los resultados de la consulta del pasado domingo “no descarta la posibilidad de que haya juicios, la autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales siempre y cuando haya pruebas y elementos, esto queda abierto, la consulta mas que nada era para iniciar procesos, siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40% y de esa manera vinculatoria, pero de todas maneras es importante”, aseguró.

Calificó como alto el 40% de participación que se pedía para que fuera vinculatorio, pero dijo espera que los legisladores puedan bajar esa cuota del 40% o modificar el día de la consulta, ya que, resaltó, la propuesta inicial pedía que la consulta se realizará en las elecciones de junio pasado, “por eso también cuando hablan de gasto pues que asuman su responsabilidad, porque si se tiene una sola elección pues lo único que se hace es una boleta más o dos más, se aprovecha de que va a haber una elección de democracia participativa”, indicó.

(Con información de Rolando Ramos)