El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a Morena que no realiza acto de sabotaje a la consulta popular del próximo domingo, y garantizó que todos los ciudadanos que deseen participar podrán ubicar una casilla y emitir su opinión. Asimismo, garantizó que los votos serán contados fielmente sin ningún riesgo de fraude.

Durante la sesión de Consejo General este miércoles, el Consejero del Poder Legislativo de Morena, Alejandro Viedma, aseguró que en la sección 46-48 del Estado de México no es posible que las personas puedan ubicar la casilla a donde deberán acudir. Sin embargo, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, le recordó al representante legislativo por Morena que la autoridad electoral hizo un reseccionamiento.

“El problema con la sección 46-48, diputado, es que ya no existe, se hizo un reseccionamiento, como usted sabe, como lo saben aparte todos sus representantes, representantes de un partido ante la Comisión Nacional de Vigilancia y en el proceso de reseccionamiento hay algunas secciones que al redefinirse desaparecieron”, recordó Córdova.

El propio Viedma había reconocido previamente, “que también hasta la fecha muchas de esas secciones que se han señalado, se han venido corrigiendo, incluso podría decir, la mayoría de los que se han señalado se han venido corrigiendo”.

Durante la sesión de Consejo General, diversos consejeros electorales respondieron a las aseveraciones hechas por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de intentar sabotear la consulta popular, alegando que el sistema de ubicación de casillas no sirve.

El consejero Ciro Murayama dijo que se trata de “mala fe cuando se acusa al INE de sabotaje, ¿y cómo vamos a sabotear nuestro trabajo?”, se preguntó.

“Nosotros somos el organizador, no el convocante, y es como las bodas, ¿cuántos invitados van a ir? Pues depende de los que invitaron, no de quien sirvió el banquete, pero el banquete está listo y si quiere acudir el 100%, se podrá recibir con toda certeza la votación de 93 millones y medio de mexicanas y mexicanos”, destacó.

Ciro Murayama destacó que “nadie en esta consulta va a poder votar dos veces”. Resaltó que “el sistema no ha fallado”, y garantizó que desde el martes es posible localizar en la página del INE, las más de 57,000 mesas receptoras.

El consejero electoral, Uuc-kib Espadas Ancona, señaló que el órgano electoral nacional desplegó todas sus capacidades para recibir potencialmente a 93 millones de ciudadanos para emitir su opinión.

“Hemos trabajado para eso y como se verá el primero de agosto ha sido un esfuerzo exitoso. No habrá ciudadanas ni ciudadanos buscando su casilla, no habrá quien diga que no tuvo una boleta para expresar su opinión”, sostuvo.

Finalmente, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña hizo un llamado “para que las personas inscritas como observadoras simpatizantes del partido Morena, el próximo domingo se circunscriban precisamente a hacer esa función solo de observación”.

jorge.monroy@eleconomista.mx