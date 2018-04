El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador retó a los productores del documental “El Populismo”, que revelen quién financió su realización, y a cambio él estaría dispuesto a trasmitirlo en sus redes sociales.

Al término de un mitin en Palenque, Chiapas, López Obrador dijo que no le preocupa el contenido del documental, porque ya lo vio, y le dio sueño.

“Estoy diciendo que es un bodrio, un documental asqueroso, facistoide, y deben de aclarar quién pagó el documental, como diría mi paisano Chico Ché: ¿quién pompó?

No se sabe nada, porque hasta ahora, la información que tengo es que disponen de 100 millones de pesos para transmitirlo, por eso me da mucho gusto que las televisoras de México, y también del extranjero, no haya aceptado, porque ellos mismos filtraron que un programa científico, National Geographic, iba a transmitirlo, pero ayer se desmintió.

“En el extranjero, tengo información de que no quiso transmitirlo Fox, la cadena; la cadena Univisión, y aquí Televisa, Azteca, Imagen, Claro, no quiso Nexflit, Radio Fórmula, entones, sería bueno que hagamos un acuerdo con los productores de ese documental de marras, un acuerdo, convoco a que digan quién pagó el documental, porque costó 100 millones de pesos y tienen 100 millones más para transmitirlo. Si ellos dan a conocer, porque además es un asunto legal, tienen que informarle al INE, quien financió el documental, yo se los transmito en mi Face, me comprometo a eso. Además no me preocupa mucho, porque es como tomarse un Tafil, les va a dar sueño a todos, es muy aburrido”, aseveró.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que no quiere sonar “arrogante”, pero advirtió a sus adversarios que entre más guerra sucia le hagan, más crecerá en la intención del voto.

“No va pasar nada, están muy nerviosos. Ayer puso en mi Face, que si siguen con la guerra sucia vamos a seguir creciendo. Casi, casi, les digo que entre más nos golpean, más crecemos, más dignos nos sentimos”, refirió.

Acerca del spot que elaboró la organización Mexicanos Primero, en el que aparecen niños, López Obrador, opinó: “Yo creo que no es ético, pero no se le puede pedir mucho a quienes están acostumbrados a mentir, y a actuar sin escrúpulos morales. Entonces, no voy a polemizar sobre eso”.

Y cuestionado acerca de que el candidato del PRI, José Antonio Meade, le respondió que aún no está defina su victoria, López Obrador, dijo: ”la situación de Meade es muy lamentable, la verdad, yo no quisiera yo estar en sus zapatos, y es también muy lamentable la situación de (Ricardo) Anaya, y de sus patrocinadores, y de los intelectuales alcahuetes que lo apoyan, es también lamentable”.

En su mitin de Palenque, Chiapas, el abanderado presidencial de Morena, PT y PES estuvo acompañado por Fernando Coello Pedrero, abuelo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Al término del evento, Coello Pedrero dijo a los medios que no sabe si su nieto operará para la campaña de López Obrador, aunque dijo saber y estar seguro que el actual gobernador chiapaneco del PVEM, simpatiza y admira al candidato presidencial de Morena.

¿Va a operar su nieto por Andrés Manuel López Obrador? -se le preguntó.

“Mi nieto es amigo de Andrés, y la simpatía que tengo yo, también la tiene mi nieto con Andrés desde hace muchos años.

“A mi nieto lo molestan mucho los de arriba para que no se meta, pero mi nieto conoce muy bien a Andrés y le tiene gran respeto y simpatía para él. Mi nieto, no lo sé si va a operar, esa pregunta no lo puedo afirmar, lo que afirmó es que mi nieto simpatiza con Andrés y lo quiere bien”.

¿Hay ruptura del presidente Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco? -se le inquirió.

“Ninguna, Enrique Peña Nieto es muy amigo de mi nieto, y seguirá siendo muy amigo de mi nieto, así ya no sean ni gobernador ni presidente Enrique Peña Nieto. No hay nada en contra de él”, respondió.

