El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que el petróleo "sigue siendo negocio" para México, a pesar de la caída de los precios internacionales del crudo derivada de un alza en la producción por parte de Arabia Saudita.

En su habitual conferencia mañanera, López Obrador también dijo que debido a la crisis mundial su gobierno podría reducir el presupuesto y que existe un riesgo para el desempeño de la economía mexicana.

El presidente resaltó que pese a la caída de los precios del petróleo, Pemex produce 80,000 barriles diarios adicionales.

En marco de la celebración de la Expropiación Petrolera, el mandatario aseguró que esta producción es histórica, pues no se había registrado desde hace más de 10 años. "Si no hubiese atendido el rescate del petróleo desde que llegamos, no estuviéramos produciendo esto", comentó.

AMLO afirmó que la liberación de 50,000 millones de dólares en fondos de emergencia por parte de Estados Unidos para frenar el impacto del brote del coronavirus ayudará a estabilizar la economía mundial.

Dijo que esa clase de medidas ayudan al resto de naciones del mundo a lograr estabilidad económica y financiera, y rechazó que la recesión que sufre la economía mexicana tenga su origen en el país, sino que responde a "una crisis de grandes dimensiones".

erp