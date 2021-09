El presidente Andrés Manuel López Obrador instó al Poder Judicial de la Federación a promover una reforma constitucional para combatir la corrupción en México.

"Se tendría que hacer una reforma constitucional y yo pienso que los mismos miembros del Poder Judicial deberían tomar la bandera de la reforma, de la moralización de los jueces; no escucho eso, se agrupan para mantener sus canonjías", indicó el mandatario.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera diaria, el Presidente lamentó que en el Poder Judicial no se haya iniciado el proceso de purificación, de reforma y de limpia que "urge en ese poder".

Deploró que los ministros autorizaran, recientemente, que el Gobierno devuelva 1,000 millones de pesos a un particular.

"Acaban de autorizar, imagínense, que se le devuelvan 1,000 millones de pesos, me duele hasta el alma, en lo más profundo, a una contribuyente por un juicio. ¿Qué no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento? ¿Que se revisara a fondo? ¿Por qué en estos casos no actúan con cuidado?", dijo.

"Siguen amparándose, cobijándose en el Derecho para no impartir justicia; es el fondo", indicó.

Desde su punto de vista, los ministros deberían estar pensando siempre en la justicia.

"Es un tema que debe de tratarse, en efecto, porque no piensan en la gente, no piensan en el pueblo y mucho menos en los pobres, en el pueblo raso. Es una élite. Entonces sí se requiere ahí una reforma a fondo", urgió López Obrador.

Recordó que él propuso a tres de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes fueron ratificados por el Senado, pero que hoy no escucha sus voces.

"Sí se debe revisar eso. Les hago un llamado fraterno, cariñoso a los miembros del Consejo de la Judicatura. Me tocó a mí proponer a tres; (son) de primera, dos mujeres y el maestro Bátiz, un hombre íntegro, recto. Las mujeres, honradas, de prestigio, pero no los escucho, no sé nada de ellos. A lo mejor en ese ambiente los adormecen. Entonces, necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción", finalizó.

