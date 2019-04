El presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles las propuestas reenviadas al Senado para la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y acusó que los partidos de oposición que se están inconformando obedece a que buscan meter a sus allegados.

“Ojalá y se aprueben la ternas que se enviaron para la CRE, hay diferencias, es natural, porque también es otro método porque antes se negociaba ahí, los partidos, dos partidos para mí y dos para el otro, así era y ahora ya no es así, entonces ahí andan con sus listas queriendo meter a sus allegados”, dijo el primer mandatario en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Imaginen la CRE, aseguró, que fue la que autorizó todos estos contratos leoninos, son los representantes o eran los representantes de grupos de intereses creados, hasta con conflictos de intereses, entonces no les conviene, ahora son técnicos y gente honesta la que se envió, puntualizó.

En este sentido López Obrador defendió sus propuestas enviadas a la Cámara Alta, destacando su profesionalismo y profesionalidad, y manifestó que cumplen con los requisitos para cumplir el cargo.

“La insinuación es, vamos a ponernos de acuerdo: no; apeguémonos a la ley. Si ustedes dicen que no reúnen el perfil, rechácenlas, yo sostengo que sí, lo puedo probar, y no sólo son buenos técnicos, es gente honesta que es lo que más se necesita”, retó.