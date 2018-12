Al rendir protesta ante el Congreso como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo saber que existen altas expectativas de su gobierno, y planteó: “aceptó el reto”. Se comprometió a gobernar para ricos y pobres, y que sus dos principales acciones de gobierno serán terminar con la” inmunda corrupción pública y privada”, así como con la impunidad.

En la Cámara de Diputados donde hace 13 años fue desaforado como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Obrador afirmó: “estoy consiente de la gran expectativa de los mexicanos y estoy optimista; creo que vamos a salir bien, vamos a enfrentar bien los grandes problemas nacionales, porque creo en el pueblo y su cultura”.

Acompañado por integrantes de su gabinete, de su esposa Beatriz Gutiérrez, el nuevo Presidente de México, Obrador afirmó que su gobierno buscará “convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Se sustenta en que la crisis que se originó por el fracaso de la política neoliberal de los últimos 36 años, y también de la más inmunda corrupción pública y privada”.

“Nada ha dañado más a México que la desonehestidad de los gobernantes, el de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentimo, y ha provocado la inseguridad y violencia que padecemos”, dijo López Obrador.

El Primer Mandatario aseveró que de camino al recinto legislativo de San Lázaro, lo abordó un ciclista para decirle: “tú no tienes derecho a fallar”.

Por ello, dijo, “ese es el compromiso que tengo, no tengo derecho a fallarle (a México)”. Argumentó que a nivel personal, “nada material me importa ni la parafernalia del poder”.

“Me comprometo a no robar y que nadie se aproveche de su cargo para hacer negocios al amparo del poder público. Aplica para amigos, compañeros y familiares. Si mis seres queridos, mi esposa o hijos, (cometen ilícitos) deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Sólo respondo por mi hijo Jesús por ser menor de edad”, sostuvo el mandatario.

Planteó que hoy envió al Senado de la República su primera iniciativa de ley para que la corrupción sea un delito grave.

“El Gobierno no será facilitador para la corrupción; el gobierno ya no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz”, mencionó AMLO.

Ante Presidentes de otros países y representantes de organismos internacionales, dijo que la política económica aplicada durante le período neoliberal del año 1983 a la fecha, ha sido el más ineficiente de la historia de México, porque la economía ha crecido a 2% anual. “Por ello, y la concentración de riqueza, se ha empobrecido a la mayoría de la población”, comentó.

Ante el ex presiente Enrique Peña Nieto, quien fue promotor de la reforma energética, López Obrador afirmó que dicho cambio constitucional prometió dinero y “que vendría a salvarnos”. En cambio, dijo, sólo ha provocado la caída de la producción petrolera y el aumento de los precios de la gasolina.

“Se dijo que se conseguirá inversión extranjera a raudales, y apenas llegaron 760 millones de dólares, el 1.9% de la incipiente inversión pública realizada por Pemex”, sostuvo el nuevo presidente mexicano.

“Es tan grave el daño causado por el neoliberalismo que somos el país petrolero que más consume gasolinas del extranjero, y ahora estamos comprando crudo”, dijo.

López Obrador también criticó que en el periodo que denominó neoliberal, se haya deteriorado el salario de los mexicanos, “que son de los más bajo del planeta”.

“El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte pero ha sido sinónimo de corrupción”, dijo Obrador ante los funcionarios del gobierno saliente.

“En estos tiempos el sistema ha operado para la corrupción. El poder político y económico se han alimentado mutuamente y se han aliado para el robo de la población”, sostuvo.

Insistió en que “la corrupción se convirtió en la principal función del poder político”. Por ello, dijo que si se le me pregunta cuál será el plan de gobierno, “lo resumo: acabar con la corrupción y con la impunidad”.

No habrá persecuciones

Andrés Manuel López Obrador puntualizó que en la nueva etapa de gobierno que hoy inicia, “la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación”.

Argumentó que si se abren expedientes contra funcionarios, “nos limitamos a buscar chivos expiatorios”, además de que “no habría cárceles suficientes. “No es mi fuerte la venganza”, insistió, “y si soy partidario del perdón y la indulgencia”.

Consideró que “en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”.

Propuso poner “punto final” a la corrupción, y que en el nuevo gobierno, “apostemos a que no haya persecución a políticos del pasado”.

Interrumpen panistas por 43

En ese momento, diputados de la bancada del PAN se inconformarón con la administra política que planteó Obrador para políticos del pasado. Los panistas corearon 1,2,3,4... 43, ¡justicia! Para demandar castigo a los funcionarios que elaboraron la supuesta verdad histórica de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ante ello, Obrador afirmó que “habrá una Comisión de la Verdad, pero que no se lleve a juicio a las autoridades”.

No obstante, López Obrador afirmó que en este caso, la ciudadanía tendrá la última palabra, “porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos”.

Aseveró que en el Gobierno “habrá un auténtico Estado de derecho. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. También transitaremos hacia una verdadera democracia. Se acabará la vergonzosa historia de fraudes electorales y que elecciones sean libres”, aseveró.

Obrador afirmó que el combate a la corrupción y la austeridad “nos permitirá liberal muchos fondos, más de lo que imaginamos. Con esta fórmula sencilla, no habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni aumentar el precio de los combustibles”.

Ahora resulta, dice a panistas

Entre gritos, diputados de oposición, principalmente del PAN, corearon al Presidente para que cumpla el planteamiento que hizo en precampaña para reducir el costo de la gasolina.

“Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas, están pidiendo que bajen”, ironizó Obrador.

El Primer Mandatario destacó que el precio de la gasolina a bajará una vez que se construya la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y se estabilicen la producción petrolera.

En ese momento, diputados de Morena le corearon: ¡Presidente, Presidente!

Promete estabilidad económica

Dijo que su gobierno no aumentarán la deuda pública que ya llega a 10 billones de pesos, y se tiene que destinar 800 millones de pesos del presupuesto del próximo año para el pago de intereses.

“Por eso ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos de los particulares pero ya no habrá influyentismo con empresas particulares”, mencionó.

También comprometió a las inversiones nacionales y del extranjeras que habrá confianza, y que su gobierno respetará la autonomía del Banco de México.

“Obtendremos por ahorros y combate a la corrupción; se incrementará la inversión para rescatar la industria petrolera. Vamos a impulsar proyectos de infraestructura de norte a sur del país, para retener a los mexicanos en sus lugares de origen”, apuntó.

Enumeró los programas prioritarios de su gobierno:

Construcción del Tren Maya

Siembra de 1 millón de árboles frutales y maderables

Se rehabilitarán las seis refinerías y habrá una nueva en Dos Bocas, Tabasco, la cual se construirá en tres años.

Se desarrollará el Istmo de Tehuantepec y se promoverá un Tren férreo

Construcción de un aeropuerto en la base militar Santa Lucía.

El 1 de enero entrará en vigor la zona libre en el norte del país.

Presentará reformas constitucionales para establecer el estado de bienestar y garantizar al pueblo la salud, educación y seguridad social.

Se cancelará la reforma educativa.

Se creará el Instituto para los Pueblos Indígenas

Iniciará de inmediato el programa de medicamentos gratuitos en las zonas marginadas del país

Los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación.

2.6 millones jóvenes será contratados para capacitación y recibirán 3,600 pesos mensuales.

Se construirán 100 nuevas universidades públicas

Se fomentará la ciencia y tecnología

Aumentará la pensión al doble y tendrá carácter de universal.

Pensión para 1 millones de personas con discapacidad

Se atenderán a damnificados por los sismos

Se darán créditos a la palabra a pequeños comerciantes.

Habrá precios de garantía

Se vendrá a precio justo una canasta básica

Destacó que en su gobierno no se afectará al medio ambiente, por lo que “no se permitirá fraking ni transgénicos”.

Insistió en que en su gobierno habrá un plan de austeridad republicana, y se terminarán con los privilegios de la alta burocracia.

“Bajarán los altos salarios de servidores públicos. Van a bajar los sueldos de los de arriba porque van aumentar los de abajo.

Ya no habrá servicio médico para altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro. Nadie podrá viajar en vuelos privados”, destacó.

Refirió que, desde el próximo lunes se pondrá a la venta el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros de altos funcionarios.

Puntualizó que su salario será del 40% de lo que percibía el ex Presidente de México. Insistió en que se reducirá el gasto publicidad en un 50%; y no habrá oficinas de gobierno en el extranjero salvo embajadas.

Estado Mayor a la Guardia Nacional

Andrés Manuel López Obrador afirmó que los 8,0000 elementos del Estado Mayor Presidencial se integrarán a la Guardia Nacional, y que la Residencia Oficia de Los Pinos se abrieron ya como un museo.

Dijo que otro cambio en su gobierno será la Guardia Nacional, si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo.

Insistió en su diagnóstico sobre la inseguridad que priva en el país, pues dijo que no hay posibilidad de combatirla con los cuerpos policíacos de seguridad.

Por ello, dijo, el Ejército y la Marina pueden ser, previa capacitación de derechos humanos y uso de la fuerza, las instituciones que garanticen la seguridad interior y seguridad pública del país. Reiteró que como Presidente de México, nunca dará la orden de reprimir al pueblo.

Finalmente, López Obrador dijo que su gobierno mantendrá buenas relaciones con todos los pueblos, y saludó la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, e Ivanka Trump, hija del presiente de EU, Donald Trump.

Obrador destacó que su gobierno busca ya un acuerdo con EU y Canadá para financiar conjuntamente un plan de desarrollo que fomenten empleo y bienestar en México y países de Centroamérica para evitar la migración de personas.

A esta ceremonia asistieron países del mundo, entre ellos los Mandatarios de Colombia, Ivan Duque; de Bolivia, Evo Morales; de Guatemala, Jimmy Morales; de Ecuador, Lenin Moreno, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien fue uno de los más ovacionados. También estuvo presente el Rey Felipe VI de España, entre otros.