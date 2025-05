Trump no nos quiere de vecinos, gastará billones en nuevas barreras fronterizas

Me parte el corazón informarles a todos los que en México aman al presidente Donald Trump.

... Su amor, ¡no es correspondido!

Para demostrarlo, en su nuevo presupuesto a iniciarse en octubre, destinará 46 mil quinientos millones de dólares; Si, 46.5 seguido de nueve ceros... para instalar nuevas barreras fronterizas entre México y Estados Unidos.

Las propuestas recientes del presupuesto nacional para el 2026, ya fueron aprobadas en varios comités del Congreso en Washington. Faltan ahora los votos en la Cámara de Representantes y después en el Senado. El primero debe quedar para el próximo jueves 22 de mayo.

La cantidad exacta que Trump quiere gastar en nuevas barreras fronterizas, de todo tipo, es gigantesca. Nunca en la historia de los dos vecinos se había propuesto levantar, no solo un muro, sino barreras de todo tipo. Aquí le informo que es lo que se pondrá a todo lo largo de los tres mil kilómetros que separan a los dos países.

En el presupuesto estas partidas se llaman:

"Sistema de Barreras Fronterizas"

La construcción será masiva y estará en la mera línea entre Estados Unidos y México.

Los cientos de miles de millones de dólares del plan se gastarán para hacer imposible que los mexicanos, y todos los que intenten cruzar de México a Estados Unidos, se vean forzados a hacerlo solamente en los puntos de la frontera que serán autorizados como puentes internacionales.

Vea usted un mapa de la frontera, los componentes del nuevo Sistema de Seguridad irán desde San Diego en California hasta McAllen en Texas:

En total serán 1,457 kilómetros de barreras con boyas fluviales y alambre de acero en las fronteras separadas por agua;

En tierra, se instalarán 1.000 kilómetros de barreras secundarias de todo tipo;

Se reemplazarán 227 kilómetros de barreras existentes para vehículos y peatones;

Y se terminarán los 1,125 kilómetros que aún faltan del muro.

Este plan contendrá elementos de infraestructura física como bolardos de acero reforzados internamente.

Los Bolardos son postes o pilonas, generalmente de metal o concreto, que se colocan en el suelo para impedir el paso o estacionamiento de vehículos en ciertas áreas: aceras, zonas peatonales y entradas de edificios.

Su principal función es proteger a peatones, delimitar espacios y controlar el tráfico.

En resumen, los bolardos asisten como:

Los bolardos serán herramientas de control de tráfico

Se utilizarán guiando y desviando el flujo vehicular en áreas donde se requiere un control más preciso.

Materiales y tipos de bolardos a ser instalados en puntos estratégicos de la frontera con México:

Habrá bolardos metálicos: Serán de varios tipos de metal: acero, hierro fundido o acero inoxidable, dependiendo de la resistencia y durabilidad que se requiera por las características del terreno.

Habrá también bolardos de concreto: los bolardos de concreto son más pesados y resistentes, ideales para áreas con mayor tráfico y más aisladas de zonas pobladas.

Bolardos de plástico: los bolardos de plástico son más ligeros y fáciles de instalar, pero son también los menos resistentes. Serán para áreas peatonales.

Habrá también bolardos y barreras removibles: se podrán quitar o mover, lo que permitirá su uso en diferentes ubicaciones o situaciones.

Muchos serán eléctricos: con eso se les permite elevar o bajar del piso para permitir o restringir el paso de vehículos.

Estos serán los usos más comunes de los bolardos:

Protección de áreas peatonales: Impiden que los vehículos entren en zonas donde no deben.

Control de acceso: Restringen el acceso a ciertas áreas, como estacionamientos o edificios.

Seguridad de edificios: Evitan que los vehículos se impacten contra edificios o estructuras.

Delimitación de espacios: Marcan los límites entre zonas peatonales y vehiculares.

Control de tráfico: Guían el flujo vehicular en áreas congestionadas o peligrosas.

El plan del señor presidente Trump, para alejarnos de su país, incluye igualmente cercas, vías de acceso resistentes a la intemperie y por toda la frontera. También habrá nueva iluminación en áreas rurales. Los guardias de la frontera necesitaran iluminar kilómetros cuadrados de frontera con iluminación de alta dimensión.

Además, a nombre del presidente Trump, los funcionarios de la Casa Blanca encargados de mover está legislación por la Cámara de Representantes y el Senado, les han encargado a sus congresistas republicanos, que en los proyectos se incorpore tecnología actual de punta para montar las mejores cámaras de vigilancia existente en el 2025. De paso quiere que se desarrollen otras tecnologías de lo más avanzado para facilitar el monitoreo y la respuesta en tiempo real, en los sitios más porosos de la frontera con México.

Eso no es todo. No que va, para operar todo esto se necesita gente y por eso de los 46,500 millones de dólares que se gastaran en los sistemas de barreras, se incorporara también un paquete más amplio con un conjunto de estrategias que sean no solo estrictas sino destinadas a castigar con el máximo peso de la ley a la gente que intente burlar está nueva seguridad fronteriza.

Habrá dinero además para el financiamiento de nuevas instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y presupuesto también para contratar personal adicional, hasta 22 mil agentes más.

Como si lo anterior fuera poco necesitará haber otros 45 mil millones de dólares para la detención de inmigrantes.

46.5 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.

15 mil millones de dólares para deportaciones.

Es aquí donde entra el impuesto a las remesas:

El proyecto de ley es muy amplio no solo les cobraría a los inmigrantes, el 5% del dinero que envíen a México y a sus países por todo el planeta. También impondría una serie de tarifas para trámites y permisos.

Por ejemplo, las personas que huyen de amenazas de muerte en sus países tendrían que pagar 1,000 dólares para solicitar asilo en Estados Unidos. Esté trámite no tiene costo en otros países.

Trump propone excluir de Medicaid, que es un seguro médico para los pobres, a los inmigrantes indocumentados y a los peticionantes de asilo. Además, los excluiría también del Seguro Médico Infantil; esta exclusión es incluso para aquellos cuyas solicitudes están en trámite.

En la Cámara de Representantes, donde los republicanos sólo pueden permitirse perder tres votos para mantener su mayoría, la aprobación del proyecto de ley está teniendo demoras y votos en contra, porque los republicanos más conservadores quieren recortar aún más los gastos federales del gobierno.

El desacuerdo entre los acólitos de Trump en el congreso nada tiene que ver con el impuesto a las remesas. Hasta hoy ese proyecto sigue.

Hay otros conflictos adicionales que amenazan con seguir descarrilando el proceso de presupuesto. Pero eso es natural; ocurre cada año.

Hay desacuerdos internos. Por ejemplo, uno que se centra en los impuestos federales y los impuestos estatales. Algunos representantes de Texas, como el congresista republicano, Tony Gonzales, que representa a un distrito que abarca más de 1,287 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, ya prometió oponerse a cualquier acuerdo de presupuesto, si antes el gobierno federal no le reembolsa al gobierno estatal de Texas lo gastado en la represión fronteriza de la “Operación Estrella Solitaria” durante la administración del presidente Biden.

¿Se acuerda, cuando pusieron las boyas rojas? Fue entonces que se sembró la semilla de ideas de como dividir y aislar a México de Estados Unidos.

Le digo, me parte el corazón participarle que Trump no nos quiere de vecinos.