Trump, fuerte manotazo a las monedas digitales

Todos hemos visto escenas, aunque sea en película, en la que alguno de los jugadores en una partida de ajedrez, da un manotazo sobre el tablero y tira las fichas, obligando al oponente a retirarse o volver a plantear el juego. Sin perjuicio de la validez o no de tales acciones, casi siempre, esto sucede con quien considera que está en la posición de mando, de control; esto es, de poder. Así las cosas, puede gustarte o no, pero el juego está cambiando y un movimiento violento de esta naturaleza, puede modificar radicalmente la tendencia y consecuentemente impactar su desenlace.

Como ya se ha comentado en múltiples ocasiones, en la forma de negociar de Donald Trump suele utilizar herramientas de distracción e incluso mensajes ambiguos, confusos y hasta contradictorios; es usuario frecuente de la eufemísticamente denominada posverdad (anteriormente calificada simplemente como falsedad o mentira), pero aún dentro de este remolino, tal vez hay pocos casos en los que pueda evidenciarse contundentemente un cambio de posición tan radical y es el que se refiere a la píldora roja o la azul (en alusión a la escena en la que Morpheus pone a disposición de Neo ambas alternativas en la película Matrix) que supone optar por impulsar las Monedas Digitales de Bancos Centrales (MDBC) o las Criptomonedas.

Entre otros, en un reportaje de la BBC de fecha 7 de junio de 2021, se transcriben varias expresiones de Trump en relación con lo que pueden implicar las Criptomonedas, como “Bitcoin, it just seems like a scam", "I don't like it because it's another currency competing against the dollar". En realidad, varias manifestaciones en el mismo sentido fueron realizadas en distintos foros dejando bastante clara su posición en contra, sobre todo a raíz de la promulgación de la denominada Ley Bitcoin de El Salvador, en la que se le reconoce a dicha Criptomoneda la calidad de moneda de curso legal en aquel país. Cabe recordar que, en esos momentos, Joe Biden recientemente había rendido juramento como presidente de los Estados Unidos. Así las cosas, como lo relato en el artículo “La Carrera cripto regulatoria” publicado en este periódico, ante los escenarios financieros mundiales, en marzo de 2022 Biden suscribió órdenes ejecutivas instruyendo a las autoridades financieras que analizaran dicho mercado, identificaran fortalezas y debilidades, y plantearan alternativas en aras de reforzar el liderazgo de USA en el mercado financiero mundial a través de la competitividad tecnológica. Los estudios se hicieron y las conclusiones se presentaron, era necesario impulsar un marco regulatorio para la industria de criptoactivos, sobre todo ante la inminente aprobación de su similar, la Ley MiCA de la Unión Europea, al tiempo en que se seguía avanzando en la implementación del dólar digital.

Nashville, Tennessee 27 de julio de 2024, Bitcoin Conference en la que Trump participa como orador principal. En su discurso afirma que si volvía a la Casa Blanca se encargaría de que el Gobierno Federal nunca vendiera las posiciones que tenía en Bitcoins (mayoritariamente derivadas de adjudicaciones y confiscaciones) enfatizando que “For too long our government has violated the cardinal rule that every bitcoiner knows by heart: Never sell your bitcoin” o “This afternoon I’m laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the bitcoin superpower of the world and we’ll get it done” En México, cabría la expresión técnico financiera: ¡Ah jijo!

Dentro de este viraje incluso estaba la propuesta de que las tesorerías de los gobiernos federal y locales de USA, generaran reservas en Bitcoins como parte de una estrategia para robustecer la solidez financiera de ese país comprando 200,000 Bitcoins anualmente por 5 años, hasta llegar a 1,000,000 de Bitcoins y quedando a resguardo por un plazo de 20 años. Por su parte, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal fue claro en diversas ocasiones durante el mes de diciembre pasado, en cuanto a que eso es algo que no puede hacerse, salvo que se modifique la Ley de la Reserva Federal, y en consecuencia, la iniciativa legal conocida como Bitcoin Act del 2024, sigue pendiente.

Dentro de la abrumadora cascada de acciones ejecutivas ordenadas por el presidente Trump, con fecha 23 de enero de 2025 emite bajo el rubro “Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology”, un parteaguas importante en la definición del rumbo que llevará la política financiera pública de esa nación. Aspectos y propósitos relevantes de dicha orden ejecutiva: (i) Proteger y promover la utilización de redes públicas de bockchain, sin sanción incluyendo la posibilidad de desarrollar softwares y transaccionar; (ii) promover y proteger la soberanía de USA incluyendo el desarrollo y promoción mundial de stablecoins soportadas en el dólar; (iii) proteger y promover el Open Banking; (iv) Proveer la regulación tecnológica y neutral necesaria para tales efectos; y (v) Tomar las medidas necesarias para proteger a los americanos de los riesgos derivados de las MDBC que amenazan la estabilidad del sistema financiero, la privacidad individual y la soberanía de USA, incluyendo el establecimiento, emisión, circulación y uso de cualquier MDBC en la jurisdicción estadounidense. A mayor abundamiento, expresamente se revoca la Orden Ejecutiva 14067 de Joe Biden, “Ensuring Responsible Development of Digital Assets” aludida anteriormente y todas las disposiciones complementarias o relacionadas. Se prohíbe estrictamente la MDBC de USA y se crea un grupo de trabajo para analizar a fondo el tema de cripto activos y proponer lo conducente (incluyendo regulación) dentro de un plazo no mayor a 180 días.

Washington, D.C. 11 de febrero de 2025, Jerome Powell, presidente del Banco Central de los Estados Unidos, es citado y comparece ante un comité del Senado y a pregunta expresa de un legislador si se comprometía a no implementar y emitir una MDBC, respondió escueta y categóricamente: Sí.

Mientras tanto, el importante Think Tank del Atlantic Council producto de la investigación que realiza, continúa publicando dos interesantes herramientas que son: el Central Bank Digital Currency Tracker; y el Criptocurrency Regulation Tracker, radares que sirven para visualizar el avance que en cada una de esas figuras llevan diferentes países del mundo. A la fecha, de 134 países revisadas, 3 ya lanzaron su MDBC (Bahamas, Jamaica y Nigeria); 44 están en pruebas piloto (entre ellos Europa, Rusia y China); 20 en desarrollo de la figura (aquí están USA y México); 39 en investigación, y el resto en otros estatus. Por otra parte, de 60 países en seguimiento, en lo que respecta a la regulación de los cripto activos, realmente la única regulación integral y completa que ya está en vigor es la Ley MiCA de la Unión Europea, sin perjuicio de que existe el caso de El Salvador y varias jurisdicciones con marcos jurídicos que parcialmente lo regulan (como México o incluso Venezuela). En principio, el proyecto con más avance global y por países en proceso, es el de la emisión de MDBC, pero después de la prohibición en los Estados Unidos y el apoyo a la regulación de la cripto industria, el tablero se sacude fuertemente e inicia una nueva partida.

La píldora Roja y la píldora azul son una buena metáfora porque implican la definición de un acontecer futuro a partir de la poca e incierta información con que se cuenta al decidir cuál tomar, y en el caso de USA, además esos colores representan al partido republicano y al demócrata. La lucha de poderes es interna, pero reflejo de un orden mundial. La existencia de MDBC conlleva necesariamente una coordinación/subordinación con organismos multinacionales como el Banco de Pagos Internacionales (BIS) e implica sujetarse a estándares, reglas, reportes y rendiciones de cuentas a autoridades ajenas a las norteamericanas, en otras palabras, la supremacía del dólar y soberanía de USA quedan comprometidas, sobre todo si consideramos los proyectos en la materia de Rusia y China, y que se trata de la herramienta (vacuna contra criptomonedas) en la que los bancos centrales del mundo conservan el monopolio de la emisión de moneda ahora en formato digital ante las demandas de los nuevos mercados virtuales. La posición sostenida por Trump es adversa a la OMS, la OTAN, etc., su nacionalismo y regionalismo, no van con monedas mundiales. A contrario sensu, la regulación de cripto activos es nacional y sin obligaciones multilaterales, y bajo el entendido de que se van a privilegiar stablecoins base dólar, puede servir como colateral para preservar la importancia de la moneda estadounidense. Esto es algo que apenas comprendió en el último par de años.

A diferencia de la película, aquí no se sabe cuál de las dos píldoras significa la descubrir la realidad y cuál permanecer en la ignorancia, ya que ambas píldoras lucen bonitos destellos y obscuras manchas, aspecto sobre el cuál podría ahondar por su reconocida experiencia el presidente Javier Milei. En lo que a nosotros respecta, México ha navegado en una conveniente y estratégica ambigüedad, avanzando en el desarrollo de su MDBC (que se supone que este año ya estaría entrando en su fase piloto), al tiempo que no obstante estar reguladas por la Ley Fintech de 2018, administrativamente y hasta el día de hoy, los activos virtuales son de operación restringida para las entidades financieras; en otras palabras, haciendo tiempo, se ha avanzado en ambos caminos pero no lo suficiente como para llegar a alguno de los dos destinos. Las dos píldoras están sobre el tablero, ¿por cuál se va a ir México?

Tal vez la respuesta sea, parafraseando nuevamente el manual del populista ilustrado, ¡Arriba y Adelante!

