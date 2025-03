Sly Lives! Revalorando al genio de Sly and the Family Stone

Con una base arquitectónica de funk y soul Sly and the Family Stone rompió con los moldes de lo establecido. La agrupación comandada por Sly Stone e integrada por una mezcla multi racial y de género fue uno de los grupos más transgresores y revolucionarios de la década de 1960, y se convirtió en una influencia musical para varias generaciones de músicos.

El documental Sly Lives! The Burden of Black Genius dirigido por Ahmir “Questlove” Thompson examina la vida y el legado de Sly Stone, uno de los músicos más innovadores y complejos en la historia de la música popular contemporánea. Sly Stone es un brillante productor, compositor, arreglista, precursor del uso de cajas de ritmos, pionero del uso de sampleos y para muchos un genio musical.

A través de entrevistas con los miembros de la banda Sly and the Family Stone: Jerry Martini, Greg Errico, Larry Graham y Cynthia Robinson, músicos como D’Angelo, André 3000 (Outkast), Chaka Khan, Q-Tip (A Tribe Called Quest), Nile Rogers (Chic), los productores Jimmy Jam y Terry Lewis, George Clinton (Parliament Funkadelic), y miembros de su familia, Sly Lives! ofrece un retrato de sus contribuciones musicales y también una historia personal compleja con una carrera que fue opacada por su propia autodestrucción.

Foto: Cortesía DisneyDisney

Sylvester Stewart comenzó su carrera como locutor de radio en la estación KSOL en San Francisco, California, para luego incursionar como productor. En sus primeros trabajos colaboró con The Great Society y produjo la primera versión de “Somebody to Love”, después regrabada por Jefferson Airplane y que se convirtió en una de las canciones más representativas de 1967.

En 1966 bajo el nombre de Sly Stone decidió comenzar un grupo con sus hermanos Freddie en la guitarra, Rose y teclados. La banda que se convirtió en Sly and the Family Stone fue completada por Jerry Martini en el saxofón, Greg Errico en la batería, Larry Graham en el bajo y Cynthia Robinson en la trompeta. La música de Sly and The Family Stone ofrecía un contrapunto sonoro al romanticismo de Motown y Stax con un funk psicodélico lleno de color.

En los álbumes A Favorite Thing, Life, Dance to the Music y Stand! Sly and the Family Stone presentó una visión musical llena de optimismo con una integración social utópica al ritmo de funk y soul que prometía llevarnos hasta la cima. La imagen de Sly Stone quedó inmortalizada en el documental sobre el festival de Woodstock. La presentación que ofreció Sly & The Family Stone la noche del 17 de agosto de 1969 ante un público de 500,000 personas es una celebración de negritud, de vitalidad y un ritual musical que representó uno de los puntos más altos de su carrera.

Para cuando editó There’s a Riot Goin’ On en 1971, el idealismo de los sesenta se deterioró en un malviaje desencantado por las turbulencias sociopolíticas del momento con la fragmentación en la lucha de los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Pese a que Sly Stone fue una figura reverenciada, sus contribuciones en la música se difuminaron por sus problemas personales.

Pero la música de Sly Stone es fundamental para entender el funk que predominó durante la década de los 70 y posteriormente se deconstruye en los sampleos utilizado en el hip hop. Ahmir “Questlove” Thompson, baterista de The Roots y ganador del Óscar por el documental Summer of Soul, ayuda a establecer los vínculos y la influencia que dejó la música de Sly Stone en generaciones posteriores.

Sly Stone fue un obsesivo de la producción y un pionero en el uso de cajas de ritmos y programación, un elemento que sirvió de inspiración para generaciones de discípulos musicales como A Tribe Called Quest, Outkast y Jimmy Jam & Terry Lewis, Prince, y en una generación de productores de hip hop quienes utilizaron la música de Sly como base para sus sampleos.

Sly Lives! The Burden of Black Genius explora las vicisitudes de un artista al que se le definió como un Genio y al igual que artistas que han recibido ese apelativo —como Nina Simone, MIles Davis, Prince o Michael Jackson— han tenido que luchar con los idealismos sociales de su cultura y contra sus propias contradicciones.

Sly Stone nos hizo imaginar un mundo donde todos los colores y personas podían convivir en armonía. Y la música de Sly and the Family Stone nos sigue liberando al grito de “I Wanna Take You Higher!”.

