A Complete Unknown: una fábula sobre Bob Dylan

A Complete Unknown es una interpretación sobre un tal Bob Dylan. La cinta biográfica retrata la primera etapa de Dylan desde su llegada a Nueva York en 1962, cuando irrumpió en la escena folk de Greenwich Village, hasta la histórica presentación eléctrica en el Festival de Newport de 1965, cuando tocó por primera vez con una banda eléctrica.

La película dirigida por James Mangold y estelarizada por Timothée Chalamet es una aproximación a la primera etapa de un artista que ha recibido una serie de superlativos difíciles de superar. La voz de una generación. Un pionero, un artista único y un rockero. Alguien dispuesto a romper todas las reglas y paradigmas. El músico que nos dijo que la respuesta estaba soplando en el viento, que los tiempos estaban cambiando y que quien no esté ocupado en nacer está ocupado en morir. Dylan es el único músico que ha recibido el Premio Nobel de Literatura. Con una carrera de más de 60 años y más de 40 álbumes de estudio, Bob Dylan hace las cosas a su manera.

Dylan fue considerado el héroe existencialista de una década, según el crítico Elijah Wald, que llegó del oeste para rondar por los cafés cantantes y conquistar las calles de Greenwich Village. Tomando la oralidad de la música folk, el blues, el country y también del naciente rock and roll, Dylan se transformó de un artista que era visto como el heredero de la tradición de la música vernácula estadounidense para hacer su propia mezcla de influencias, sonidos y reconstruirse como un Gatsby.

A Complete Unknown está basada en el libro de Elijah Wald: Dylan Goes Electric: Newport, Seeger, Dylan and the Night that Split the Sixties, que contextualiza el momento en el que Dylan aparece en la escena musical.

La cinta, como toda biopic musical, hace una amalgama de los momentos y los personajes claves en la vida de Dylan durante este periodo. Está su relación con el músico folk Pete Seeger (Edward Norton), una especie de mentor y quien busca utilizar a Dylan como un arma de protesta musical. La cantante Joan Baez (Monica Barbaro) y Suze Rotolo (con el nombre de Sylvie Russo, interpretada por Elle Fanning) nos ayudan a retratar la parte personal del artista y nos desarman ese misticismo. Suze Rotolo aparece junto a Dylan en la portada de su segundo álbum The Freewheelin’ Bob Dylan.

El misterioso Dylan es retratado componiendo las canciones de sus primeros álbumes: Bob Dylan (1962), The Freewheelin’ Bob Dylan (1963), The Times They Are a Changin’ (1963), Another Side of Bob Dylan (1964), Bringing It all Back Home (1965) y Highway 61 Revisited (1965). Aparecen sus encuentros con Woody Guthrie en el hospital de Greystone, cuando Guthrie convalecía a causa de la enfermedad de Huntington; con Johnny Cash, el productor John Hammond y el mánager Albert Grossman, así como sus apariciones en el festival de Newport.

A Complete Unknown no es el primer retrato de Dylan. Antes fueron los documentales Don’t Look Back de D.A. Pennebaker, The Other Side of The Mirror de Murray Lerner, No Direction Home y la versión mitológica del Rolling Thunder Revue de Martin Scorsese. Sam Peckinpah nos lo presentó bajo el nombre de Alias, un elusivo personaje sin nombre real en el western Pat Garrett & Billy The Kid. Cameron Crowe lo conjura en una breve escena de Vanilla Sky. Todd Haynes exploró en I’m Not There sus múltiples personalidades a través de las interpretaciones de Cate Blanchett, Christian Bale, Heath Ledger, Richard Gere, Marcus Carl Franklin y Ben Wishaw, una meditación cinematográfica que es y no es sobre Dylan.

Las actuaciones e interpretaciones musicales de Timothée Chalamet y Monica Barbaro como Joan Baez en A Complete Unknown, apoyadas por el diseño de producción, ayudan a que el espectador se sumerja en ese misterio llamado Bob Dylan.

A Complete Unknown nos invita a descubrir o redescubrir la música de Bob Dylan. Nos recuerda que Dylan es una idea abstracta que hemos construido a través de su música y sus historias inventadas y que ha sido reinventada como una canción folk a través del tiempo. La respuesta, tal vez, esté soplando en el viendo.

