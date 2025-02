50 años de música en Saturday Night Live

Todo comenzó con The Blues Brothers. La película de 1980 basada en un sketch musical creado por Dan Aykroyd y John Belushi fue la iniciación de un viaje que mezclaba la música con la comedia. De un lado es una introducción al blues, al soul, a la música de Stax Records, de Sam & Dave, Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, Taj Mahal, John Lee Hooker y Robert Johnson. Por otro lado, me abrió la puerta de la comedia de un programa de televisión llamado Saturday Night Live.

En la cultura popular estadounidense hay pocos programas de televisión que han trascendido al nivel de convertirse en instituciones culturales porque reflejan momentos de la historia reciente y la era del entretenimiento. Saturday Night Live es uno de los últimos resabios de una monocultura que casi ha desaparecido por completo. El programa de televisión creado en 1975 por Lorne Michaels para la NBC celebrará cincuenta años de su estreno con una serie de documentales, un concierto y un especial para televisión para celebrar este hito.

En sus casi 1,000 episodios han desfilado una diversidad de géneros musicales, los sonidos en tendencia y los artistas que ayudan a definir momentos culturales. En sus primeros cinco años documentó el ascenso del punk, con apariciones históricas de Patti Smith y Talking Heads, el postpunk y el new wave, con Devo, Blondie, The B52’s, The Clash. Documentó el ascenso del hip-hop de un movimiento cultural marginal hasta convertirse en la corriente principal, además del pop latino mundial.

Por los escenarios de Saturday Night Live han pasado desde las grandes estrellas del rock como The Rolling Stones, The Grateful Dead, Paul McCartney, Foo Fighters, Ladysmith Black Mambazo con Paul Simon, David Bowie (con Klaus Nomi y Joey Arias), Peter Tosh, Oasis, U2, Radiohead, Bob Dylan, The B52’s, Nirvana. Lo más extremo y conceptual como: Gil Scott-Heron, Frank Zappa, Captain Beefheart, Philip Glass Ensemble, Ornette Coleman, Laurie Anderson. Hasta los íconos grandes pop como Madonna, Whitney Houston, ABBA, Adele, Coldplay, Destiny’s Child, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Kanye West, Taylor Swift, Bad Bunny y una extensa lista que nos tardaríamos mucho tiempo en completar.

El estudio 8H desde donde se continúa transmitiendo el programa en el Rockefeller Center de Nueva York fue donde grababa la orquesta de Arturo Toscanini y la National Broadcasting Company (NBC) a finales de la década de 1930.

A lo largo de la historia de Saturday Night Live se han documentado varios momentos célebres en la cultura popular desde lo más cómico —como una oferta del productor Lorne Michaels por 3,000 dólares a cambio una reunión de The Beatles en el episodio donde George Harrison fue el invitado musical con Paul Simon—, hasta otras más controversiales y polémicas.

En 1977 Elvis Costello interrumpió abruptamente una estéril interpretación de “Less Than Zero” por la frenética “Radio, Radio” en contra de los deseos de su discográfica Columbia Records. Costello fue un reemplazo de último minuto a los Sex Pistols por un problema con sus visas. Aunque Costello no regresó por más de una década al programa, la leyenda se creó de que había sido vetado. En 1999 durante las celebraciones por el 25 aniversario, Costello repitió el momento interrumpiendo a los Beastie Boys tras unos acordes de “Sabotage”. La versión original está preservada en un CD de aquel aniversario.

https://youtube.com/shorts/z2EFjpPk9xk?si=MmLDIFkiwmC5WrX-

The Replacements aparecieron en completo estado de ebriedad para una caótica presentación que incluyó groserías durante la transmisión en cadena nacional. Un reflejo perfecto de la actitud de autosabotaje que siempre acompañó a la banda de Minnesota.

Sinead O'Connor rompió una imagen del papa Juan Pablo II para denunciar el encubrimiento de la Iglesia católica sobre los abusos contra menores.

En 2005, la cantante pop Ashlee Simpson sufrió un percance cuando accidentalmente la pista de acompañamiento de otra canción comenzó a sonar durante su presentación.

El documental Ladies and Gentleman… 50 Years of SNL Music, realizado por el músico y productor Ahmir “Questlove” Thompson y el cineasta Oz Rodríguez, explora estos momentos y reflexiona sobre la relación y las conexiones que ha establecido el programa con la comedia y la cultura pop.

Además de las presentaciones musicales, que a lo largo de su historia han reflejado los cambios culturales en la música, Saturday Night Live también ha creado una serie de personajes musicales, como los Blues Brothers, que han dejado una marca en la cultura popular y que nos deja pidiendo por “más cencerro”.

antonio.becerril@eleconomista.mx