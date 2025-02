Azymuth mantiene la llama del samba doido en movimiento

La música del trío brasileño Azymuth transmite ritmo, velocidad, un sentido de estar siempre en constante movimiento. El trío brasileño formado por Alex Malheiros (bajo), Ivan Conti (batería) y José Roberto Bertrami (piano) a principios de la década de los 1970 fusionó la música brasileña con el funk y el jazz. A lo largo de cinco décadas ha tenido la misión de mantenerse fresca y en constante evolución. Es una música que algunos la describen como “Samba doido” o "Samba loca”.

Los miembros de Azymuth comenzaron a tocar juntos a finales de la década de los sesenta como músicos de sesión y colaboradores de artistas como Marcos Valle, Airto Moreira y Flora Purim. Fue Marcos Valle quien les dio el nombre de Azymuth durante la grabación de la banda sonora para el documental O Fabuloso Fittipaldi (1973) sobre el dos veces campeón de la Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. La banda ha colaborado con temas para telenovelas y una carrera de más de 30 álbumes a lo largo de cinco décadas que les ha dejado una base de fanáticos en todo el mundo.

La música de Azymuth ha estado en las cajas de influencias musicales de artistas como Madlib, Flying Lotus, Roni Size, MFDoom 4Hero, Mr. Scruff, Will.I.Am y Denzel Curry que alimentaron sus discos de electrónica, hip-hop y acid jazz con su mezcla de jazz trópico-espacial proveída por este trío brasileño.

En 2016, Malheiros estableció un enlace con dos de sus fanáticos, el productor Adrian Younge y con Ali Shaheed Muhammad, ex integrante de la icónica banda de hip hop A Tribe Called Quest, quienes comandan el proyecto Jazz is Dead. Jazz Is Dead se ha establecido como una disquera que busca a través del mundo distintas interpretaciones del jazz, mezclándola con las sensibilidades del hip hop y con la misión de preservar el trabajo de artistas reconocidos del género. La disquera ha editado a artistas legendarios como Lonnie Liston Smith, Ebo Taylor, Marcos Valle, Tony Allen y Roy Ayers.

A través de la cantante Sabrina Malheiros, hija de Alex, Azymuth desarrolló una relación más estrecha con Jazz Is Dead que los llevó a profundizar su relación con el álbum Azymuth JID004 (2020), y a realizar su primera gira por Norteamérica, que incluyó Estados Unidos y también México. No es la primera vez que Azyumth visitará México. En septiembre de 1985, la banda brasileña Azymuth ofreció un único concierto, pero el evento fue opacado por el sismo del 19 de septiembre que devastó la Ciudad de México. Cuatro décadas después regresan de la mano de Jazz Is Dead para encabezar el festival MJazz.

Alex Malheiros es el alma de la banda, así como el único miembro en la alineación original de Azymuth. Actualmente está acompañado por el tecladista Kiko Continentino, quien reemplazó a Jose Roberto Bertrami, tras su fallecimiento en 2012. Continentino, quien además de ser un fanático de la banda y colaborado con artistas como Milton Nascimento, ha impregnado su propio estilo en la nueva configuración de la banda. Renato Massa se unió en 2023 para ocupar el lugar que dejó el baterista y percusionista Ivan Conti, quien falleció en abril de ese año.

Con esta nueva alineación Azymuth mantiene su espíritu de mirar hacia adelante para que la música se renueve. La banda editó en diciembre de 2024 la colaboración con el productor Daniel Maunick, “Arabutã”, como preámbulo a un álbum que editarán este 2025.

Azymuth siempre ha tenido como fundamento dos preceptos: que haya una evolución permanente en la música, siempre con la intención de mirar hacia adelante. Pero lo más importante, me dijo Alex Malheiros en una conversación, “es que haya gozo en la música”.

