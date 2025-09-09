El retraso de Hacienda, mala señal

Ayer por la tarde cuando me preparaba a escribir mi colaboración para la edición de hoy, me llegó información desde el Congreso que indicaba que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba teniendo problemas para poder presentar en tiempo y forma el Paquete Económico para el Ejercicio 2026, tal como lo prevé el marco legal vigente. Con el paso de los minutos se confirmó, lo que ya era un rumor en boca de todos: al secretario, Edgar Amador y a su equipo se les hizo bolas el engrudo y la compleja prospectiva para la economía mexicana -tanto en la parte macro, como en la de finanzas públicas- les pasó factura y no les permitió tener listos todos los números necesarios para presentar un paquete coherente y creíble.

El fuerte desequilibrio en finanzas públicas que heredó la administración del presidente López Obrador, que obligó al nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum a meter un fuerte freno al gasto en inversión se ha traducido en que la economía mexicana continúe en estado anémico, o sea creciendo a ritmos realmente mediocres. El problema que enfrenta el secretario de Hacienda es que, si bien los ingresos han crecido, también han crecido los compromisos de gasto que no se pueden evitar o no se pueden postergar como es el caso del gasto en pensiones o el gasto por concepto de servicio de la deuda.

Así que estamos frente a un escenario donde los ingresos del gobierno o del sector público no pueden crecer a un mayor ritmo, porque la economía mexicana no está creciendo lo suficiente, pero el escenario se complica porque para poder generar lo que se ha denominado la consolidación fiscal, es decir un mucho mejor resultado de finanzas públicas, se tuvo que sacrificar el gasto en inversión y con ello, se provocó un horizonte de menor crecimiento para la economía mexicana. Lo anterior ocurre en un contexto en el que se estima que para 2026, la economía de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, disminuirá su ritmo de crecimiento, lo que necesariamente tendrá un impacto sobre el de por sí lento crecimiento de la economía mexicana. Así que es probable que se refuerce el escenario de una economía mexicana creciendo poco en 2026.

Ahora, se supone que este tipo de escenarios ya los tienen en mente en Hacienda al momento de construir la versión final del Paquete Económico del siguiente año, por eso llama mucho la atención que la dependencia se haya enredado para entregar de manera oportuna el correspondiente al 2026. Es una mala señal para los inversionistas porque habla de una secretaría que hasta hoy era aún reconocida por su disciplina para presentar oportunamente la información a la que está obligada, que ahora simplemente no pudo con el desafío. Peor aún, permitió que se generara un vacío de información que fue llenado con rumores que hablaban incluso de dificultad en la dependencia encargada de las finanzas públicas para poder cuadrar los números relacionados con el gasto de los programas sociales.

Hubo quienes advirtieron que era altamente probable que SHCP no estaría en condiciones de subir a su portal de internet antes de la medianoche del 8 de septiembre, toda la información que forma parte del Paquete Económico de cada año, y que siempre es analizada por analistas, inversionistas, académicos y periodistas, desde el primer minuto a partir de que se pone a disposición del público.

En fin, el inexplicable rezago de SHCP para entregar el Paquete Económico 2026, en la tarde del 8 de septiembre, como siempre lo ha hecho, al menos en los últimos 20 años, nos envía una señal clara de que vienen tiempos aún más complicados, y que a la actual administración simplemente se le está complicando poder mantener la promesa de finanzas públicas sanas, contener el endeudamiento e impulsar la actividad económica. Vamos, que se te venga el tiempo encima siempre es signo de que algo no anda bien.

*El autor es economista.