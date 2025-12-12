La relevancia del tamaño de las empresas para el crecimiento económico

Una vez que el país dejó atrás los tiempos de crisis económicas sexenales de las décadas de los ochenta y noventa, una nueva era de estabilidad macroeconómica se abrió paso. Si limitamos los primeros años de esta nueva era al periodo 1996-2008, la economía mexicana creció 3.1% en promedio. La contabilidad del crecimiento señala que las contribuciones del capital, el trabajo y la productividad total de los factores (PTF) fueron 2.3, 1.1 y -0.3 puntos porcentuales, respectivamente. Es importante mencionar que la PTF se refiere a qué tan eficientemente se usan los factores de la producción.

La Gran Recesión y Recuperación comprendió el periodo 2008-2019 y mostró un crecimiento económico promedio de 1.5% con aportaciones de 1.7, 0.6 y -0.8 puntos porcentuales de los tres factores arriba mencionados. Después tenemos la postpandemia de 2020-2025, la cual muy probablemente exhiba un crecimiento económico promedio de 1.1% con contribuciones de 0.6, 0.6 y -0.2 puntos porcentuales de los tres factores ya señalados con anterioridad. En los tres periodos destaca una aportación negativa de la PTF al crecimiento económico.

¿En qué otros países el crecimiento de la PTF ha sido negativo? En el documento “Perspectivas Económicas: Las Américas, octubre de 2025” del Fondo Monetario Internacional (FMI) se analiza el tema de la relativa baja PTF y el relativo bajo crecimiento de esta con un indicador agregado de cinco países de la región: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En este informe se señala que la PTF registró un crecimiento anual promedio de -0.71% durante el lapso 2000-2019. En México la cifra correspondiente fue -0.77%. Estos datos se comparan desfavorablemente con los crecimientos anuales promedio de 1.57% y 1.34% en la PTF de mercados emergentes de Asia y Europa, respectivamente.

En el reporte mencionado se desglosa la contribución a la caída anual promedio en la PTF agregada para Brasil, Colombia y México tanto de las empresas sobrevivientes como de la entrada y salida de empresas. Se señala que el principal freno para el crecimiento de la PTF es la caída en la productividad de las empresas sobrevivientes. En un estudio comparativo entre plantas manufactureras de Estados Unidos, India y México, Chang-Tai Hsieh y Peter J. Klenow encuentran que las empresas en Estados Unidos con una antigüedad de más de 35 años tienen más de ocho veces el número de empleados que las empresas con menos de cinco años de existencia mientras que en México se llega a casi el doble de personal empleado.

Estos investigadores argumentan que en India y México la productividad evoluciona lentamente con la edad de la planta manufacturera ya que en estos países la inversión en capital organizacional (mejor gestión, procesos mejorados, más líneas de productos y nuevos mercados) es relativamente baja. También mencionan que las empresas más productivas en India y México operan lejos de su punto óptimo como si los insumos fueran muy costosos, los impuestos aumentaran con el tamaño y/o hubiera barreras que empeoraran con la escala. Por tanto, las empresas no se expanden, no contratan, no invierten y no mejoran su productividad.

En el documento del FMI se menciona que muchos países de Latinoamérica aplican regímenes regulatorios de doble vía: las empresas por debajo de cierto umbral de tamaño tienen cargas tributarias, laborales o de seguridad social menores. Estas distorsiones estructurales reducen el tamaño efectivo de las empresas. En México 95.4% de las unidades económicas son microempresas, 4.5% son Pymes y solamente 0.2% son grandes. Indudablemente, el proceso para aumentar la inversión y lograr un crecimiento positivo de la PTF tendrá que pasar por reformas de gran calado que gradualmente vayan eliminando este tipo de distorsiones.

*El autor es economista principal de BBVA México.